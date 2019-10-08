Вещи, которые не стоит покупать в поездках

Никогда не покупайте эти вещи в поездке. Все равно потом выкинете

Есть хорошая фраза: «Копите не вещи, копите воспоминания». Но спорим, большинство из нас продолжает везти из поездок кучу совершенно никчемных предметов «на память». Вроде бы они должны радовать и вызывать приятные воспоминания. Но мы так быстро привыкаем к ним, что просто перестаем замечать.

Я пишу статью, а прямо передо мной стоит глиняная фигурка писающего мальчика из Китая. Во время чайной церемонии вещь незаменимая — с его помощью определяют нужную температуру воды: поливают из чайника, и, если вода согрелась достаточно для заваривания, мальчик пускает струю.

Но в московской квартире я не устраиваю чайных церемоний, и предмет этот просто пылится на полке. А рядом с ним керамические кломпы из Голландии, букетик лаванды из Прованса и плюшевые бычки из Барселоны. Мне точно все это нужно?

Уверена, такая «полка» есть в любой квартире. Так можно ли научиться покупать действительно полезные сувениры и не тратить деньги на всякую ерунду?

Made in China

Как часто на сувенирах, привезенных издалека, мы вдруг обнаруживаем эту надпись! И не стоит удивляться, статистика утверждает, что 90% вещей, находящихся в наших домах, сделаны в Китае. Венецианские маски, деревянные куклы Пиноккио, испанские кастаньеты, фигурки Эйфелевой башни и Колизея, критские керамические черепахи, гавайские гитары, — все, все это произведено в Китае!

Да, цена у этих сувениров более чем привлекательная, но и удовольствия от использования вы получите ровно на столько же.

Поэтому — категорическое нет надписи made in China. Аутентичные вещи и прослужат дольше, и радовать будут больше. Если цена в магазине кусается, можно отправиться на блошиный рынок. Вот где можно откопать настоящее сокровище!

Для друзей и домочадцев

Привезти сувениры из поездки для всех родных и знакомых — дело чести туриста. А поэтому у каждого из нас есть ящик, где пылятся подаренные когда-то и совершенно ненужные брелоки, магниты, морские раковины, кружки и пепельницы с символикой разных стран. Выбросить жалко, а места они занимают прилично.

Хотите порадовать друзей и при этом не надарить очередных пылесборников? Привезите что-то съедобное и устройте тематическую вечеринку для всех сразу. Ваши знакомые будут рады побывать на пати с кубинским ромом или тайскими манго, с французским сыром или испанским хамоном. И да, это еще один повод «чаще встречаться».

Съедобное — несъедобное

Только сразу хочется предупредить об одной, казалось бы, очевидной вещи. Продукты следует покупать в супермаркетах и на рынках, а не в магазинах для туристов. Маленький плюс — это на порядок дешевле.

Не слушайте заявления гидов, которые будут говорить, что греческое оливковое масло, например, нужно брать только в определенных местах. Ну именно тех, на которые они вам укажут.

Сами греки посмеиваются над этим, потому что в Греции априори нет плохого оливкового масла. Или в Италии, сама видела, туристы покупали упаковки макарон синего (!) цвета. Возможно, они это делали, чтобы подчеркнуть тон стен в кухне.

Но не в пищу же они собрались их употреблять? Разумеется, в туристических магазинах вам предложат и оливки, и сыр, и напитки. Но отнеситесь к их качеству критически.

I love…

Дальше продолжите по желанию — Париж, Рим, Амстердам, Стокгольм… И до бесконечности. Майки, сумки, кружки, пояса с такой надписью — пожалуй, самый обезличенный сувенир на свете. И в этом логотипе нет ничего интересного, кроме, пожалуй, истории его создания.

Он появился в 70-х годах прошлого века в Нью-Йорке, который переживал тогда депрессию и был достаточно криминальным. Чтобы поднять привлекательность города и всего штата, рекламное агентство Wells Rich Greene, которым руководила Мери Уеллс Лоуренс, создало логотип «I love NY».

Ну а дальнейшую его судьбу вы прекрасно знаете — логотип стал настолько популярен, что его используют все без исключения города мира. И размещают на любой сувенирной продукции. Покупая все эти вещи, вы, правда, думаете, что будете их когда-нибудь носить?

Кое-что о фейках

Оказавшись в Турции, Вьетнаме, Китае и прочих странах, где подделка товаров известных брендов поставлена на поток, сложно удержаться от искушения приобрести сумочку биркин за каких-то 50 баксов. Не будем осуждать тех, кто это делает. Просто скажем, что тем самым вы поддерживаете незаконный бизнес. И если в вышеупомянутых странах вам за это ничего не грозит, то, например, в Италии можно получить огромный штраф.

Впрочем, идеи — это то, что легче всего украсть. Сами можете убедиться в этом, зайдя в любой магазин.

Бренды, торгующие товарами в сегменте масс-маркет, совершенно не стесняются пользоваться разработками марок класса люкс. Мир переживает кризис идей — стоит ли обвинять в нем туристов?

Национальные костюмы

Вещи совершенно недешевые, но продолжающие пользоваться популярностью у туристов. Ну, скажите, где и когда может пригодится тирольский костюм из Австрии, сомбреро из Мексики, деревянные кломпы из Нидерландов, юбка для фламенко из Испании, солдатская шинель и шапка-ушанка из России и кимоно из Японии?

Не собираетесь же вы разгуливать в этих нарядах по городу? Более того — они еще и места в шкафу занимаю много. Так что, если вы только не сотрудник этнографического музея, оставьте эти вещи на вешалке в магазине.

Полезные вещи

Удивительно, но именно этот вопрос вызвал бурную дискуссию среди пользователей интернета. Они разделились на два лагеря — одни утверждали, что сувениры на то и сувениры, чтобы не иметь практической пользы, а нужный предмет всегда можно купить в соседнем гипермаркете, а другие доказывали, что нет ничего бесполезнее массы туристической ерунды, которую нельзя использовать по назначению. Истина, как всегда, где-то посередине.

Согласитесь, всегда приятно вписать в свой интерьер вещи, привезенные из других стран, и с удовольствием пользоваться медной арабской джезвой для кофе, любоваться на подставки из португальской плитки азулежу или радоваться витражной лампе из Испании. А тибетские поющие чащи или ловцы снов из Перу, наверное, так и не удастся использовать в быту.

Впрочем, это тоже дело вкуса. Главное, чтобы покупки приносили удовольствие, и вы были счастливы.