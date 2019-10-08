История россиянки, сбежавшей из Африки в Испанию

История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию

Катя уехала из России в африканскую Танзанию на работу мечты вместе с мужем. Но в какой-то момент все пошло не так: она разругалась и с начальством, и с супругом. Несмотря ни на что, ей удалось изменить свою жизнь, и теперь она живет в Барселоне — городе вечного праздника. «Лента.ру» публикует ее рассказ в рамках цикла материалов о соотечественниках за границей.

Африка

Последние два с половиной года моей жизни, пожалуй, можно описать только словами: «вот это да!» Мне даже не очень верится, что все это происходит со мной. Я уехала из Санкт-Петербурга в апреле 2017-го, провела чуть меньше года в Танзании, пару-тройку месяцев — на Мальте и в Мексике, а последний год живу в Барселоне. Я не могу сказать, что это на сто процентов радужная жизнь, но, однозначно, очень интересная. За все это время я ни разу не пожалела ни об одном своем решении.

Все началось с переезда в Африку. Мне было интересно пожить за границей достаточно давно, но активных шагов в этом направлении я не предпринимала.

Совершенно случайно муж (теперь бывший) нашел работу в Танзании, и в период собеседований выяснилось, что в его компании есть позиция и для меня.

Сборы длились три месяца. В основном потому, что мне нужно было завершить свои обязательства по работе. Все остальное — собрать вещи в коробки, сделать доверенности, продать машину, вырвать зубы мудрости — заняло гораздо меньше времени.

В 2017 году мы прилетели в аэропорт Килиманджаро. Он располагался в 40 минутах от отеля, в котором мы впоследствии жили и работали, в самом популярном туристическом регионе Танзании, откуда начинаются основные сафари-маршруты. Это был очень удобный и комфортный переезд. Все бытовые вопросы на месте решались работодателем. Я работала на той же позиции, что и в России, — управляющей отелем. Мы жили в гостинице, питались в ресторане, дорога до офиса занимала меньше минуты, солнце и бассейн были доступны семь дней в неделю.

@privalovich

Отель на склоне горы Килиманджаро, лето круглый год, обезьяны на завтраке, нет пробок, размеренный темп жизни и отсутствие стресса — поначалу казалось, что это идеальное место, чтобы сделать паузу, передохнуть от того ритма, в котором я жила в России, и окружить себя экзотикой.

Достаточно быстро стала видна вторая сторона медали. Жизнь в деревне посреди леса, куда не стоит выходить даже прогуляться — небезопасно. Отсутствие какой-либо культурной жизни, магазинов, развлечений.

Дома у меня была любимая работа, интересные задачи, потрясающие коллеги, возможность видеться с семьей, ходить в Эрмитаж и пользоваться всеми благами цивилизации.

После Петербурга еще две вещи бросались в глаза: мне очень не хватало архитектуры и большой воды рядом. Никогда бы не подумала, что буду скучать именно по этому.

Когда первый шок прошел, стало понятно, что провисает не только культурная сфера, но и рабочая. Уровень профессионализма как местных работников, так и экспатов, был очень низким.

Побег в Барселону

Кроме отсутствия профессионального развития, мне очень не хватало качественного общения. В тот период я начала вести Telegram-канал и заводить виртуальных друзей. Мои бывшие коллеги, русскоязычная компания, вели бизнес «по понятиям». Это вообще распространенная проблема — у белого человека в Африке очень быстро срывает крышу. Собственно, поэтому я и ушла. После паршивого поступка моего бывшего директора я сказала ему, что он сволочь, собрала вещи и уехала через полчаса.

Я нисколько не жалею о том, что решилась на такой экстравагантный (по мнению друзей и родителей) поступок. Даже несмотря на то, что в конце 2017 года в один день оказалась в ситуации, к которой была совершенно не готова, — уволилась с работы, разошлась с мужем, без планов и понимания, что делать дальше.

Главное, что я потеряла в Африке, — это страх неудачи. У меня появилось очень четкое ощущение, что, если уж там получилось, все остальное получится тоже. Поэтому я решила не возвращаться в Россию.

1 января 2018 года вопрос, что делать со своей жизнью, встал очень остро. Я побрилась налысо, совершила восхождение на Килиманджаро — это было ужасно и потрясающе одновременно, и решила вернуться на студенческую скамью. Так я оказалась на Мальте, два месяца готовилась к экзамену по английскому IELTS, чтобы подтвердить знание языка и поступить в университет.

Критерии выбора страны для учебы были достаточно просты: я хотела быть ближе к семье и друзьям, чтобы мы могли навещать друг друга. Мне хотелось жить в хорошем климате. На море. В красивом городе, который мне нравится. Так я остановила свой выбор на Барселоне. Тем более, это один из лучших городов в Европе для обучения по гостиничной специальности. Так в октябре прошлого года я снова вернулась в университет после десятилетнего перерыва и начала обучение по программе MBA.

До переезда я бывала в Барселоне всего пару раз, восемь лет назад. Я мало знала о жизни в стране и не говорила на испанском. Солнце, море, вкусная еда, доброжелательные испанцы — в принципе вот и все, что я знала.

@privalovich

Неверленд Питера Пена

Несмотря на то, что Барселона была «городом мечты», я не могу сказать, что я рассчитывала, что будет очень просто. Я приехала, когда мне был 31 год, у меня был жизненный опыт, и я понимала, что жизнь в новой стране без друзей, семьи и внешней поддержки не будет очень легкой. Так и вышло, были достаточно сложные периоды и, наоборот, месяцы, когда казалось, что все будет хорошо.

Сейчас передо мной стоит задача перевести мой студенческий вид на жительство на рабочий. Наконец-то у меня появился четкий план действий. Для этого я пообщалась с четырьмя юридическими компаниями, и сейчас собираюсь продолжить сотрудничество с одной из них. Испанская бюрократия не самая прозрачная, поэтому я считаю, что без профессиональной помощи мне не обойтись.

У меня было мало ожиданий. Поэтому и разочарований было тоже немного. Мне сложно говорить про всех испанцев, но каталонцы достаточно закрытые. Через год жизни здесь у меня не появилось ни одного испанского друга. В то же время в экспатской или русскоязычной тусовке постоянно заводятся знакомства.

Некоторые привычки кажутся мне странными, но не особо напрягают — совершенно нормально договориться поужинать в десять вечера или вместе выпить что-нибудь в баре в час ночи.

Мне до сих пор сложно привыкнуть к закрытым по воскресеньям и праздникам магазинам.

Запись к врачу по частной страховке — через месяц. УЗИ мне назначили на дату еще через месяц, а повторный прием — через два. Но, если вдруг случится что-то срочное, можно пойти в отделение скорой помощи и в порядке живой очереди получить консультацию и обследования.

Когда у меня было подозрение на гайморит, меня отправили на рентген сразу же и в тот же день выписали лечение. За все это время я три раза обращалась к врачу, и все прошло удачно. Тем не менее надо держать в голове, что в отсутствие срочности врачи торопиться не будут.

Барселона — очень туристический город, поэтому важно правильно выбрать район, в котором будешь жить. Летом в историческом центре не протолкнуться из-за туристических групп и не попасть в любимый ресторан. Соответственно, сервис и качество в центре не очень. Все заточено на одноразовую покупку. Прежде чем куда-то пойти, обязательно нужно читать отзывы. Я не могу сказать, что испанская кухня мне очень нравится. Зато тут совершенно нет проблем с ресторанами, где можно поесть блюда всего мира. В городе больше восьми тысяч заведений общепита. Можно найти ресторан на любой вкус, кошелек и настроение. По моему опыту, дома готовят не очень много людей, в основном все ходят в кафе или заказывают еду домой.

Я не встречала недоброжелательного отношения ко мне, как к русской. Здесь очень много мигрантов, постоянно кто-то приезжает и уезжает, потому отношение к русскоязычным такое же, как и к любым другим иностранцам. Каталонцы не очень общаются с туристами и экспатами, экспаты — с каталонцами или туристами. Это три параллельных вселенных, которые нечасто пересекаются. Россия как туристическое направление очень интересна иностранцам. Но зачастую из-за виз и опасений, что путешествовать по России очень сложно, люди не решаются на поездку.

Работа и планы

Сейчас я работаю в каталонской компании, у меня хорошие отношения с коллегами, хотя и не очень близкие. Обедаем мы часто вместе, но выпить пива после работы не ходим. Вопрос национальности их не особо интересует, гораздо важнее для них мой опыт и польза, которую я могу принести компании. Хотя вопрос гражданства стоит остро. Мы как раз находимся в поисках способа получить разрешение на работу.

Кстати, поиск работы, особенно для молодежи, в Барселоне традиционно считается очень сложным делом. Мои бывшие сокурсники, даже европейцы, так или иначе, столкнулись с трудностями.

Я знала с самого начала, что без разрешения на работу мне будет очень сложно найти место после окончания университета. Поэтому рассчитывала, что мне придется прикладывать больше усилий. Поиски вакансий я начала, когда еще училась. У меня ушло около четырех месяцев, чтобы найти контракт на стажировку.

Я не очень удачный кандидат — моего знания испанского языка до сих пор не хватает для решения рабочих вопросов, и оформить меня на работу сложно. Тем не менее если приложить достаточно усилий, все возможно.

Мой путь достаточно простой: получить образование, найти стажировку, проявить себя и дождаться предложения о работе. Я даже слышала отличную шутку про русскоязычных: «Барселона — город с переучившимися русскими и украинцами».

Студенческий вид на жительство — практически самый простой вариант остаться в стране. Поэтому многие учатся годами и получают по несколько дипломов. Нужно быть готовым, что оформить рабочую визу в первые три года достаточно сложно как для работодателя, так и для работника. Неудивительно, что многие компании не хотят с этим возиться.

В этой ситуации могу дать один совет: начинать обучение лучше с бакалавриата. Так будет больше времени адаптироваться в стране и найти варианты. Хорошо, когда есть достаточная материальная база, которая позволит вам сделать перерыв в работе. Сейчас я все еще живу на свои сбережения.

Основные проблемы, которые я вижу сейчас в Барселоне, — стоимость жилья и безопасность. Снимать комнату или квартиру в приличном районе и в хорошем состоянии дорого. Найти что-то без агентства сложно. Тем не менее это решаемый вопрос. Сейчас я живу в центре, и мне не очень нравится мой район. Когда моя ситуация с работой и визой станет чуть более конкретной, я собираюсь переехать.

Если верить новостям, в Барселоне происходит все больше и больше преступлений, криминальная обстановка ухудшается довольно быстро. На это я никак не могу повлиять. Это одна из причин, из-за которой я вряд ли останусь здесь насовсем.

Барселона — это Неверленд Питер Пена, город вечного праздника и нескончаемая вечеринка. Это прикольно, но через десять лет я себя здесь не вижу.

Мне хотелось бы пожить в нескольких городах в течение жизни. В мире так много интересных мест, и мне хотелось бы увидеть больше. Любой переезд со всеми трудностями адаптации — это неповторимый опыт, стимулирующий личностное развитие. Я очень много узнала о себе за последние два с половиной года и стала понимать себя гораздо лучше. Хотя, возможно, моя осознанность пришла с возрастом.

Я редко езжу в Россию, зато ко мне часто приезжают друзья и семья. Чем больше я читаю новостей из дома, тем меньше мне хочется возвращаться. С другой стороны, жизнь очень непредсказуемая, поэтому я стараюсь особо не загадывать.