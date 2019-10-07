На Хайнане появится еще один аэропорт

7 октября генеральный директор компании China Travel Сергей Назаров прокомментировал редакции TourDom.ru заявление властей китайского города Санья о строительстве второго аэропорта.

По его словам, действующий «Феникс» работает на пределе своих возможностей. «В 1994 году, когда его открывали, никто и не думал, что курорт будет настолько популярен у иностранцев. Сейчас у ряда туроператоров и авиакомпаний есть планы по расширению сетки рейсов, но крохотный „Феникс“ с этим точно не справится», — отметил Назаров.

Он также добавил, что нынешняя воздушная гавань является источником повышенного уровня шума: «Аэропорт находится в черте города, и власти Саньи давно планировали решить эту проблему». Возможно, после появления нового аэропорта в «Фениксе» останутся только дневные рейсы.

Отметим также, что турпоток из России на курорт Санья ежегодно увеличивается на 10–15%.