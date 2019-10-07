Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Хайнане появится еще один аэропорт 

TourDom 8 часов назад
На Хайнане появится еще один аэропорт
Фото: TourDom
7 октября генеральный директор компании China Travel Сергей Назаров прокомментировал редакции TourDom.ru заявление властей китайского города Санья о строительстве второго аэропорта.
По его словам, действующий «Феникс» работает на пределе своих возможностей. «В 1994 году, когда его открывали, никто и не думал, что курорт будет настолько популярен у иностранцев. Сейчас у ряда туроператоров и авиакомпаний есть планы по расширению сетки рейсов, но крохотный „Феникс“ с этим точно не справится», — отметил Назаров.
Он также добавил, что нынешняя воздушная гавань является источником повышенного уровня шума: «Аэропорт находится в черте города, и власти Саньи давно планировали решить эту проблему». Возможно, после появления нового аэропорта в «Фениксе» останутся только дневные рейсы.
Отметим также, что турпоток из России на курорт Санья ежегодно увеличивается на 10–15%.
Голландия исчезнет с карты мира
TourDom: последние новости
Туроператоры заявили о повышенном спросе на туры в ноябре Туроператоры заявили о повышенном спросе на туры в ноябре Стало известно, кто в Крыму выиграл от похолодания Стало известно, кто в Крыму выиграл от похолодания Туристы отправятся в Тунис на 16 часов позже Туристы отправятся в Тунис на 16 часов позже
Новости путешествий , Сергей Назаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые переполненные туристами места в мире
Названы самые переполненные туристами места в мире6
Туристка проникла в самолет без паспорта и билета
Туристка проникла в самолет без паспорта и билета
Кто в Крыму выиграл от похолодания
Кто в Крыму выиграл от похолодания2
Туроператоры заявили о спросе на туры в ноябре
Туроператоры заявили о спросе на туры в ноябре
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета7
Видео
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
03:10
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
Новости путешествий
Названы самые переполненные туристами места в мире
00:40
Названы самые переполненные туристами места в мире
Новости путешествий
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Голландия исчезнет с карты мира
00:32
Голландия исчезнет с карты мира
Новости путешествий
Озеро, которое исчезло на глазах
10:11
Озеро, которое исчезло на глазах
Новости путешествий
Курящий вулкан попал на видео
00:13
Курящий вулкан попал на видео
Новости путешествий
Как выглядит электричка по-бангладешски
00:46
Как выглядит электричка по-бангладешски
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение