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Названы самые переполненные туристами места в мире 

Lenta.ru + ещё 5 8 часов назад
Эксперты исследовательской компании Columbus Direct опубликовали рейтинг самых посещаемых и перегруженных туристами мест в мире. Полный список размещен на официальном сайте организации.
Специалисты составили рейтинг, исходя из количества туристов на квадратную милю в день. Выяснилось, что самым переполненным считается остров Пхукет в Таиланде, где на каждую квадратную милю (одна квадратная миля равняется 2.58999 квадратного километра) приходится примерно пять тысяч посетителей.
Вторую позицию занял город Пальма, где в день на каждой квадратной миле в среднем оказывается 2,9 тысячи туристов. На третьей строчке расположилась Паттайя (2,7 тысячи туристов), а на четвертую строчку попал Париж (около тысячи путешественников на квадратную милю в день).
Кроме того, в топ-10 самых загруженных туристических мест попали Барселона (605 туристов), Куала-Лумпур (367 туристов), Милан (344 туриста), Осака (268 туристов), Сингапур (127 туристов) и Нью-Йорк (119 туристов).
В сентябре стало известно, что Бангкок — самый посещаемый город мира в 2018 году. За один год в столицу Таиланда приехали 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов. Вторую позицию в рейтинге занял Париж — в 2018 году туда приехали 19,1 миллиона путешественников.
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