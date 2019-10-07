Стало известно, кто в Крыму выиграл от похолодания

7 октября источники из туриндустрии Крыма сообщили редакции TourDom.ru о раннем завершении купального сезона, связанном с прохладной погодой практически на протяжении всего лета и недавним резким похолоданием.

«В сентябре частые штормы перемешали прогретые прибрежные воды с холодными атлантическими. И если в прошлом году еще в конце октября воздух прогревался до +27 ℃, а вода — до +25 ℃, то в этом уже в последние дни сентября нельзя было купаться даже на курортах ЮБК», — отмечает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

По ее словам, непогода не отразилась на общем количестве отдыхающих — отели заполнены на 50–65%, что сопоставимо с показателями прошлого года. Однако вместо того, чтобы проводить время на пляжах, туристы стали активно путешествовать по полуострову. Таким образом, бодрящая прохлада сыграла на руку перевозчикам, в первую очередь таксистам, а также экскурсионным объектам — дворцам и музеям.

По данным Gismeteo, 8 октября в Ялте и Феодосии воздух прогреется до +15 ℃, в Севастополе — до +14 ℃. Везде ожидаются дожди.