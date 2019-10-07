Туристка проникла в самолет без паспорта и билета

Туристка ухитрилась проникнуть в самолет без паспорта и билета

Туристка смогла попасть в пассажирский самолет американской авиакомпании Delta без посадочного талона и удостоверения личности. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Орландо в Атланту. По словам одного из пассажиров, который предпочел остаться анонимным, когда он зашел в самолет, на его месте уже сидела другая женщина.

Он показал ей посадочный талон, на котором было указано, что он сидит именно на этом кресле, однако туристка отказалась его уступить. Тогда мужчина позвал стюардессу, и та потребовала предоставить удостоверение личности, на что пассажирка показала фотографию себя на телефоне.

Когда бортпроводница сказала, что этого недостаточно, и попросила показать посадочный талон, нарушительница заявила, что уже выбросила его.

В итоге члены экипажа выгнали пассажирку из самолета, заявив, что она нарушает федеральный закон. После этого сотрудники безопасности осмотрели самолет и обыскали сумки всех путешественников, прежде чем лайнер вылетел в Атланту.

По словам представителей Администрации транспортной безопасности (TSA), женщина не была зарегистрирована ни на один из рейсов. До сих пор неизвестно, как ей удалось попасть в самолет.