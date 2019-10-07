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Туроператоры заявили о повышенном спросе на туры в ноябре 

TourDom 11 часов назад
Туроператоры заявили о спросе на туры в ноябре
Фото: TourDom
7 октября туроператоры сообщили порталу TourDom.ru о самых востребованных на ноябрьские праздники направлениях. В этом году отдых продлится три дня — со 2 по 4-е. Дополнительный выходной спровоцировал интерес туристов к пляжной и экскурсионной программе.
Так, у «Библио-Глобуса» спрос на отдых в эти даты по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. «Туристы стараются уложиться в выходные дни, поэтому туры выбирают короткие и с проживанием в отелях высокой категории», — уточняют в пресс-службе компании. В топ запросов клиентов туроператора вошли Сочи, Кипр, Турция. Вырос интерес и к Праге, в которой поздней осенью не так многолюдно, как летом. В туроператоре отмечают, что количество бронирований по направлению уже на 10% превышает прошлогодние показатели и продолжает расти.
В TEZ TOUR также подтверждают, что бронирования туров на ноябрьские праздники идут полным ходом. На пике популярности — Турция, которой начали интересоваться еще в августе, а бум продаж пришелся на сентябрь и первые дни октября. В выборе туристов лидируют отели 5*. «Наряду с отдыхом в Анталье, Белеке, Сиде и Кемере пользуются популярностью и сити-туры в Стамбул — они составляют 10–15% от общего числа заявок по турецкому направлению», — говорят в туроператорской компании.
По информации TUI Россия, в этом году интерес к ноябрьским красным дням календаря в 3 раза выше, чем в прошлом. «Из-за того что праздничные дни пересеклись со школьными каникулами, многие решили устроить себе полноценный отдых. Поэтому средняя продолжительность туров начинается от 9 ночей», — отмечает руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова. Она уточняет, что к таким традиционным для осеннего отдыха направлениям, как Турция, ОАЭ, Кипр, Италия, Израиль и Иордания, в этом году добавились Шри-Ланка и Куба.
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Новости путешествий , Ольга Иванова
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