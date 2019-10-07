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Что не нужно привозить из Турции 

Рамблер 13 часов назад
В конце отпуска выбираете сувенир домой? Рассказываем, от каких вариантов лучше всего отказаться.

Косметика

Прогуливались по турецким рынкам и увидели интересные косметические средства, да еще и по привлекательной цене? Не торопитесь доставать кошелек. Вы, возможно, сэкономите, но продукция вряд ли порадует вас качеством. Не забывайте, что она также может принести вред вашей коже. Если хотите сэкономить, отправляйтесь в аптеки и магазины, где продаются сертифицированные товары.

Украшения

Покупая украшения на ярмарках, которые часто проводятся при отелях, вы рискуете наткнуться на подделку. Самое обидное, что чаще всего люди обнаруживают фальшивость изделия уже после возвращения домой. Вы же не будете возвращаться назад в страну, чтобы предъявить претензии продавцу и попытаться вернуть деньги?

Турецкий ковер

Это хороший сувенир домой только в том, случае если вы заплатили за него приличную сумму. Дешевый ковер придет в негодность в первую же неделю использования и будет выглядеть, как тряпка.

Старинные антикварные предметы

С покупкой подобных изделий важно быть очень осторожным. В противном случае вас могут задержать на таможне, поскольку из Турции запрещено вывозить предметы, представляющие этнографическую ценность. Если все-таки решитесь на такой сувенир, требуйте у продавца чек и сертификат о том, что товар не представляет исторической ценности.

Кальян

Цена на кальян здесь и правда привлекательна, но есть проблема: то, что с агрегатом что-то не так, вы, вероятнее всего, выясните уже дома. Представляете, как будет обидно: потратили деньги, везли габаритный груз, а он оказался бракованным? Подумайте дважды, прежде чем совершить покупку.
Комментарии6
Новости путешествий , Видео
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