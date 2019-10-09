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Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях 

РИА Новости + ещё 6 16 часов назад
Названы способы сэкономить в путешествиях
Фото: РИА Новости
Российские туристы рассказали о самых эффективных способах сделать путешествие дешевле, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили 1 271 пользователя и выяснили, какие популярные лайфхаки на самом деле работают и помогают экономить.
Так, поиск авиабилетов по близлежащим направлениям используют 79% респондентов. Популярны сравнение цен на путешествие разными видами транспорта (69% опрошенных нашли выгодные варианты) и проверка стоимости перелета в соседние даты (таким образом экономят 79,5% туристов).
Еще серьезно экономить позволяет оплата отеля сразу после бронирования, а не при заселении. Во-первых, цены ниже, а во-вторых, иногда удается выиграть за счет колебаний курса валюты. Об этом знают 65% путешественников, и у 48% из них получается таким образом снять номер дешевле.
Также можно сделать путешествие не только бюджетнее, но и интереснее, проверяя при поиске составные маршруты. Например, если хочется попасть в Барселону, может быть дешевле прилететь из Москвы в Мадрид, а после поехать, например, на поезде на побережье. Часто таким образом удается найти более выгодные предложения, отметили 45% респондентов.
Некоторые лайфхаки малоизвестны, но при этом помогают путешествовать дешевле. Например, авиабилеты иногда выгодно покупать во вторник: в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают. Выяснилось, что 72% опрошенных никогда не учитывали этот фактор, зато 21% — проверили его на практике и купили билеты дешевле.
Еще опытные путешественники часто бронируют отели с возможностью бесплатной отмены, а потом следят за его стоимостью. Как только она снижается, они перебронируют номер по выгодной цене. Никогда не пользовались этим советом 62% пользователей, а 32% тех, кто рискнул, платили за жилье меньше.
Не слишком известный, но тем не менее действительно работающий совет, — использовать преимущества программ лояльности. Оплачивать билеты или номера в отелях можно милями, бонусами. Правда, этой возможностью никогда не пользовались больше половины (54%) путешественников. Зато 43% смогли таким образом сэкономить.
Поиском билетов с разных устройств не занимались 43%, а 28% путешественников экономят именно так. Дело в том, что в приложении цена на авиабилеты может оказаться ниже, чем на сайте.
Совет искать дешевые билеты или отели в режиме "инкогнито" никогда не пользовались 72% опрошенных. Из тех, кто делал именно так, почти половина (13%) смогла найти более выгодные предложения.
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