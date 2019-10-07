Назван любимый товар китайских туристов в России

Любимым российским товаром у китайских туристов оказался янтарь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование платежной системы Sendy и компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные о покупках путешественников в российских магазинах через китайские платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Выяснилось, что 30 процентов всех приобретений туристов из Китая приходится на янтарь и косметику.

Кроме того, популярными товарами у китайцев являются ювелирные украшения (12 процентов от общего объема покупок), сувениры (8 процентов), алкоголь (6 процентов) и шоколад (5 процентов).

Как пояснил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов , такой ажиотажный спрос на продукцию из янтаря обусловлен тем, что для китайцев этот камень считается символом благополучия и достатка. Кроме того, оттенок янтаря считается священным в Китае, поскольку раньше одежду желтого цвета носили только императоры.