Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Марселе эвакуирован отель с русскими туристами 

Аргументы Недели + ещё 2 6 октября 2019
В Марселе эвакуирован отель с русскими туристами
Фото: Аргументы Недели
В воскресенье, 6 октября, стало известно, что в центре французского Марселя был экстренно эвакуирован отель с российскими туристами. Во многих номерах гостиницы находились граждане России с детьми.
Происшествие случилось рано утром. В номера спящих туристов вошли сотрудники пожарной охраны и потребовали покинуть помещение. Данные меры были приняты из-за сработавшей пожарной сигнализации. Постояльцы быстро вышли на улицу, передает "Российская газета".
Эксперты осмотрели девятиэтажную гостиницу, но очагов возгорания не нашли. Через полчаса гостям отеля позволили вернуться в номера.
Голландия исчезнет с карты мира
Аргументы Недели: последние новости
Грузчик рассказал, как можно обезопасить свой багаж в аэропорту Грузчик рассказал, как можно обезопасить свой багаж в аэропорту 900 тысяч украинских граждан посетили Крым в качестве туристов 900 тысяч украинских граждан посетили Крым в качестве туристов Форум "Синергия" получился таким же, как и малый бизнес. Очень малым Форум "Синергия" получился таким же, как и малый бизнес. Очень малым
Новости путешествий , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые переполненные туристами места в мире
Названы самые переполненные туристами места в мире6
На Хайнане появится еще один аэропорт
На Хайнане появится еще один аэропорт
Туристка проникла в самолет без паспорта и билета
Туристка проникла в самолет без паспорта и билета
Кто в Крыму выиграл от похолодания
Кто в Крыму выиграл от похолодания2
Туроператоры заявили о спросе на туры в ноябре
Туроператоры заявили о спросе на туры в ноябре
Видео
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
03:10
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
Новости путешествий
Названы самые переполненные туристами места в мире
00:40
Названы самые переполненные туристами места в мире
Новости путешествий
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Голландия исчезнет с карты мира
00:32
Голландия исчезнет с карты мира
Новости путешествий
Озеро, которое исчезло на глазах
10:11
Озеро, которое исчезло на глазах
Новости путешествий
Курящий вулкан попал на видео
00:13
Курящий вулкан попал на видео
Новости путешествий
Как выглядит электричка по-бангладешски
00:46
Как выглядит электричка по-бангладешски
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение