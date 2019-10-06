Эксперты определили «европейские» города в России

Половина туристов считает, что Санкт-Петербург больше других российских городов похож на европейский, сообщает Aviasales.

Эксперты туристического поисковика опросили 120 тысяч пользователей и выяснили, какие российские города больше всего напоминают им Европу. Сначала сотрудники сервиса узнали мнения пользователей в соцсетях и, составив перечень самых популярных ответов, определили лидеров списка.

Отвечая на вопрос, 50% респондентов проголосовали за Северную столицу.

По словам пользователей, "петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России". Туристы рассказали, что особенно похожим на Европу город стал во время чемпионата мира по футболу в прошлом году — "в центре города было ощущение, что находишься за границей".

Более трети опрошенных (34%) чувствуют себя "как в Европе" в Калининграде. Там сохранилась прусская архитектура. Кроме того, путешественники отмечают, что и менталитет калининградцев отличается от жителей остальной части страны.

По мнению десяти процентов россиян, Казань тоже напоминает Европу — ухоженный красивый город с современными набережными и средневековыми постройками, хорошими дорогами и развитой инфраструктурой. На территории Кремля в Казани соседствуют православные храмы, мечеть и одна из самых высоких падающих башен в Европе.

Остальные шесть процентов проголосовали за столицу Республики Марий Эл — Йошкар-Олу. По словам одной туристки, "набережная в центре города выглядит как настоящий пряничный домик, чем-то напоминающий Амстердам".