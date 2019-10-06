Экстремальные выходные в лучших парках мира

Если в выходные предпочтете походу в картинную галерею активный отдых, мы подскажем, куда отправиться. Как насчет экстремального путешествия, «русских горок» и «мертвой петли»? Речь, конечно, о самых популярных развлекательных парках мира: «Диснейленд», «Европа-парк» и «Порт Авентура». Это места, куда мечтает попасть не только каждый ребенок, но и взрослый. Например, такие осенние каникулы придутся по вкусу всей семье. «МИР 24» выяснил, во сколько обойдется экстремальный отдых.

Выбирать между парками аттракционов можно долго — интересно будет везде. Начнем с немецкого «Европа-парка», он расположен на юго-западе Германии, недалеко от границы с Францией и Швейцарией. Это рекордсмен по количеству аттракционов, здесь их около 100.

Парк разделен на 13 частей — каждая относится к разным странам. Все аттракционы удивят национальным колоритом. Если завернете в Россию, попадете в русскую деревню, увидите макет космической станции «Мир» и с ветерком прокатитесь на «русских горках». Выброс адреналина гарантирован! На входе надо будет выбрать тариф: взрослый билет стоит 52 евро или 3695 рублей. Детский немного дешевле — 44,5 евро или 3170 рублей.

В «Европа-парк» удобнее попасть через немецкий город Штутгард. От него до парка не больше часа на поезде. Перелет из Москвы туда-обратно обойдется в 15,7 тысяч рублей. Итого поездка в парк-развлечений Германии на одного человека выйдет минимум в 19,5 тысяч рублей.

«Порт Авентура», который расположился недалеко от Барселоны. Для любителей экстрима приготовили больше 40 аттракционов на любой вкус. Здесь действуют самые быстрые американские горки в Европе. Для самых отважных открыт самый высокий аттракцион в мире — свободное падение с высоты 100 метров. Парк разделен на зоны: есть здесь уголок, посвященный Дикому Западу, а есть детская страна Сезам. Для любителей экстрима открыт « На втором месте испанский, который расположился недалеко от Барселоны. Для любителей экстрима приготовили больше 40 аттракционов на любой вкус. Здесь действуют самые быстрые американские горки в Европе. Для самых отважных открыт самый высокий аттракцион в мире — свободное падение с высоты 100 метров. Парк разделен на зоны: есть здесь уголок, посвященный Дикому Западу, а есть детская страна Сезам. Для любителей экстрима открыт « Феррари лэнд» с гоночными болидами.

Вход на один день стоит 57 евро, примерно 4 тысячи рублей, если купить на сайте, то на два евро дешевле. Детский — 50 евро или 3,5 тысячи рублей. Считаем, сколько стоит перелет на следующие выходные. Добираться до парка придется через Барселону. Из Москвы туда-обратно это будет стоить 26 тысяч рублей на одного. Итого минимальная цена за поездку в испанский парк развлечений — 30 тысяч рублей.

«Диснейленд» мурашки по коже. Американский развлекательный комплекс имени Замок спящей красавицы, пиратский корабль и лабиринт страны чудес — от одного взгляда намурашки по коже. Американский развлекательный комплекс имени Уолта Диснея предлагает больше полусотни аттракционов. И сегодня он разделен на два парка — Disneyland Park и Walt Disney Studios Park.

В первом будет интересно детям. В нем можно увидеть масштабные декорации и развлекательные аттракционы типа — лес Белоснежки и семи гномов, сражения с драконами и фотосессия с Микки Маусом. А вот Walt Disney Studios Park рассчитан на публику постарше. Внешне он похож на огромный съемочный павильон. Именно здесь самые страшные аттракционы: свободное падение в лифте проклятого отеля и американские горки.

Билет в «Диснейленд» можно приобрести на один или несколько дней. Есть много тарифов, один день в парке обойдется от 56 до 107 евро (от 3990 рублей до 7540 рублей). Билеты для детей несколько дешевле — от 51 евро или 3,6 тысячи рублей. Так же существует бесплатная система FastPass, благодаря которой сэкономите время в очередях. После сканирования билета есть временной промежуток, за который можно попасть на аттракцион без очереди.

Перелет из Москвы в Париж на одного человека в следующие выходные 12-13 октября туда-обратно стоит 19 тысяч рублей. Всего на билеты в «Диснейленд» вы потратите минимум 24 тысячи 358 рублей. Учтите, эта сумма на одного человека.