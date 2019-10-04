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Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристы полезут в клетки ради фото диких зверей
Фото: Lenta.ru
В национальном парке ЮАР установили клетки для туристов, которые позволят им вблизи сфотографировать диких животных. Об этом сообщает The Sun.
Авторы идеи — благотворительная организация GG Conservation — запустили «аттракцион» с целью привлечения средств на уход за львами, которые прежде содержались в неволе.
«Мы решили, что если бы у нас здесь были специальные профессиональные клетки, мы могли бы привлечь больше фотографов», — пояснила волонтерка по имени Сюзанна. Он также добавила, что сами животные с любопытством осматривают клетки и иногда запрыгивают на них по собственному желанию, и в это время находящийся внутри путешественник может сделать фотографии с необычных ракурсов.
В августе в ЮАР в результате нападения льва погиб владелец охотничьего заказника. Хищник набросился на 70-летнего Леона ван Бильона, когда тот чинил ограду вольера. На помощь пострадавшему пришли соседи, но спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных ран.
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