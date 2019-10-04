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Где отдохнуть в Новый год за 20 тысяч рублей 

TourDom 6 часов назад
Где отдохнуть в Новый год за 20 тысяч рублей
Фото: TourDom
До Новогодних праздников остается менее трех месяцев, самое время задуматься о бронировании туров на высокие зимние даты. В сегодняшнем пятничном дайджесте материалов, опубликованных на канале TourDom.ru в Яндекс. Дзене, мы подобрали для вас ссылки на статьи, которые помогут найти самые выгодные предложения на рынке.
Для трехдневной поездки из Москвы в Великий Устюг, — в гости к Деду Морозу вполне достаточно 18 тыс. руб. с человека. А за 307 евро можно отправиться из Санкт Петербурга в автобусный тур по трем прибалтийским столицам. Другие варианты — в нашем нарративе.
Предпочитаете тропические острова? Тогда познакомьтесь с этими рекомендациями, — из нашего лаконичного обзора вы узнаете какими авиарейсами можно добраться до популярных островных курортов.
А может желаете в ОАЭ? Тогда не помешает узнать, какие развлечения доступны туристам в Dubai Parks and Resorts, и какими оригинальными «фишками» отличается новый отель Caesars Bluewaters в Дубае. Многим трудно представить себе Новогодний отдых без поездки в Таиланд, одну из самых популярных стран для зимнего пляжного релакса. Наш корреспондент Елена Кошечкина изучила актуальные отзывы о самых востребованных у российских туристов отелях Паттайи, — узнайте о всех их плюсах и минусах.
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