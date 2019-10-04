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Как не разориться в отпуске 

Рамблер 1 час назад
Отправляясь в путешествие, мы часто теряем голову и совершаем массу непредвиденных расходов. Рассказываем, почему важно заранее составить план поездки и определить бюджет на день.

Составьте список мест, которые важно посетить

Примите как данность: за 1-2 недели вы вряд ли посетите каждое выдающееся место города, если, конечно же, вы не возвращаетесь сюда регулярно или не приехали на несколько месяцев. Очень важно заранее составить список того, что вы хотели бы увидеть, и прикинуть в какой день и куда вы пойдете, и выделить отдельный бюджет на посещение достопримечательностей. Рекомендуем сгруппировать места — исходя из их локации: к примеру, если Мулин Руж находится рядом с Монмартром, лучше посетить их в один день. Так вы сэкономите на передвижении.

Узнайте, как в городе работает общественный транспорт

В противном случае рискуете постоянно в спешке заказывать такси. Скачайте карту метро и общественного транспорта (как правило, почти для каждого города существуют приложения в AppStore— например, LisbonTransport) и перед поездкой уточните, как добраться из аэропорта до города. Очень часто во многих городах есть специальные карты на несколько дней без лимита поездок, и они экономят большое количество денег.

Заранее спланируйте бюджет на каждый день

Посчитайте, сколько денег у вас есть на поездку, и вычтите из этой суммы затраты на культурную программу. После посчитайте, сколько вы можете тратить в день и постоянно держите в голове эту сумму: так, отказаться от лишнего перекуса или тайского массажа будет проще. И обязательно переводите стоимость той или иной вещи в рубли, чтобы объективно оценить, насколько она вам нужна.

Старайтесь ходить в нетуристические кафе и рестораны

Да, вы можете выпить чай/кофе/бокал вина с красивым видом в нашумевшем ресторанчике. Но отведать местную кухню лучше в менее известных заведениях, где еда будет более качественной и вкусной, а главное — без наценки. Перед поездкой лучше всего изучить туристические форумы и блоги о лучших ресторанах и кафе и скачать полезные приложения (например, TheFork).
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Новости путешествий , Видео
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