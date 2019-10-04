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Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
Фото: depositphotos.com
Убытки авиакомпаний в России за восемь месяцев 2019 года достигли 40 млрд рублей, сообщил директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Осауленко сообщил, что убытки авиационщиков за 2018 год составил «36 млрд рублей, а за восемь месяцев этого года уже 40 млрд рублей», передает РИА «Новости».
«Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти», — добавил он.
Осауленко указал, что, по прогнозам, цены на авиабилеты в 2020 году вырастут на 6-8%.
Убытки авиакомпаний директор Ассоциации связал с ростом цен на топливо и портовое обслуживание.
«Как они сами объясняют, постоянно растет стоимость топлива, постоянно растет стоимость портового обслуживания. Очень серьезный скачок был в прошлом году по портам. Правительство предоставило им самим право определять некую стоимость, и там произошел большой скачок», — пояснил Осауленко.
Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты по стране в этом году опережает инфляцию.
Позже глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что увеличение стоимости авиабилетов носит сезонный характер: «Люди ездят в отпуска, больше самолетов летает, больше расходов на топливо».
Отметим, что в апреле из Резервного фонда правительства дополнительно было выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока.
В сентябре Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты на Дальний Восток.
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Новости путешествий , Александр Осауленко , Виталий Савельев , Игорь Артемьев , Владимир Путин , Аэрофлот , ФАС , РИА Новости
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