Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Убытки авиакомпаний в России за восемь месяцев 2019 года достигли 40 млрд рублей, сообщил директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко

Осауленко сообщил, что убытки авиационщиков за 2018 год составил «36 млрд рублей, а за восемь месяцев этого года уже 40 млрд рублей», передает РИА «Новости».

«Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти», — добавил он.

Осауленко указал, что, по прогнозам, цены на авиабилеты в 2020 году вырастут на 6-8%.

Убытки авиакомпаний директор Ассоциации связал с ростом цен на топливо и портовое обслуживание.

«Как они сами объясняют, постоянно растет стоимость топлива, постоянно растет стоимость портового обслуживания. Очень серьезный скачок был в прошлом году по портам. Правительство предоставило им самим право определять некую стоимость, и там произошел большой скачок», — пояснил Осауленко.

Отметим, что в апреле из Резервного фонда правительства дополнительно было выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока.

В сентябре Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты на Дальний Восток.