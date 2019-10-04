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Эксперты узнали, как российские туристы готовятся к путешествиям 

Рамблер 3 часа назад
Выяснилось, как туристы готовятся к путешествиям
Фото: depositphotos.com
Как сообщает сервис Skyscanner, более половины российских туристов тщательно готовятся к путешествиям, но при этом оставляют место для импровизации.
Специалисты пришли к такому выводу, опросив более 1000 пользователей сети.
Выяснилось, что 56% респондентов заранее составляют список из обязательных пунктов программы, но уже на месте корректируют его, исходя из настроения и обстоятельств.
Никогда не изменяют спонтанности 16% опрошенных. Эти туристы не планируют ничего заранее и обычно идут "куда глаза глядят". По минимуму к поездке всегда готовятся 9% россиян — как правило, они пользуются услугами опытных гидов, приехав на отдых.
Детальный план на каждый день путешествия составляют 19% участников опроса.
Помимо этого опрос показал, что мужчины чаще склонны к спонтанным маршрутам нежели женщины (20% против 15%).
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