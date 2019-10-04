Выяснилось, как туристы готовятся к путешествиям

Эксперты узнали, как российские туристы готовятся к путешествиям

Как сообщает сервис Skyscanner, более половины российских туристов тщательно готовятся к путешествиям, но при этом оставляют место для импровизации.

Специалисты пришли к такому выводу, опросив более 1000 пользователей сети.

Выяснилось, что 56% респондентов заранее составляют список из обязательных пунктов программы, но уже на месте корректируют его, исходя из настроения и обстоятельств.

Никогда не изменяют спонтанности 16% опрошенных. Эти туристы не планируют ничего заранее и обычно идут "куда глаза глядят". По минимуму к поездке всегда готовятся 9% россиян — как правило, они пользуются услугами опытных гидов, приехав на отдых.

Детальный план на каждый день путешествия составляют 19% участников опроса.

Помимо этого опрос показал, что мужчины чаще склонны к спонтанным маршрутам нежели женщины (20% против 15%).