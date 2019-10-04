Эксперты рассказали, когда начнут дорожать билеты и туры на Новый год

Сервис поиска авиабилетов Aviasales проанализировал цены вылетов за границу в новогодние даты. Эксперты выяснили, что в октябре их еще можно приобрести по «нормальной» цене. Дальше стоимость будет только расти.

По данным поисковика, в октябре можно приобрести билеты в Японию дешевле на 30%, в Тунис — на 25%, в Швецию — на 20% с отправлением в последние дни декабря.

До 15% удастся сэкономить на билетах в Таиланд, Италию и Армению. На 10% меньше можно будет заплатить за перелет в Германию, Францию, Испанию и на Мальту.

Ранее TURIZM.RU сообщал, куда собираются на Новый год организованные путешественники. Лидирующие направления — Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Турция.

Эксперты говорят, что цены на новогодние путевки уже начали увеличиваться, причем не только потому, что на них растет спрос, а просто потому, что «так положено». Однако сейчас еще можно по относительно разумной цене приобрести туры в Турцию, где зима считается низким сезоном, и Индию, где довольно много недорогих отелей. А самые популярные страны, особенно Таиланд и ОАЭ, увы, поднимают цены. TURIZM.RU