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Открылся «избавляющий женщин от стресса» отель 

Lenta.ru 2 часа назад
Открылся «избавляющий женщин от стресса» отель
Фото: Lenta.ru
На испанском курортном острове Майорка открылся отель для женщин, желающих избавиться от «стресса повседневной жизни». Об этом сообщает Daily Mail.
В новую гостиницу The Som Dona Hotel, расположенную в городке Порто-Кристо, не пускают мужчин: она предназначена только для гостей женского пола в возрасте от 14 лет.
Всего отель вмещает 39 номеров, ресторан, спа-центр, крышу с террасой и бассейн. Он стал первым «женским» отелем в Испании. Стоимость одной ночи составляет 75 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей).
Однако несмотря на то, что отель предназначен исключительно для женщин, среди его работников есть мужчины. Таким образом руководство отеля соблюдает действующий в стране закон о дискриминации по половому признаку.
В мае журналисты выбрали лучшие номера в отелях по всему миру за 2019 год. На первом месте оказался номер в гостинице 45 Park Lane, которая располагается в лондонском квартале Мейфэр. Окна люксовых номеров, выполненных в стиле ар-деко, выходят на Гайд-парк. Вторым в списке стал швейцарский отель The Alpina Gstaad, который открылся неподалеку от альпийской деревни Гштад в 2012 году.
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