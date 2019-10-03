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Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Придуман метод борьбы с очередью в туалет самолета
Фото: Lenta.ru
Авиастроительная компания Airbus придумала новый метод борьбы с очередями в туалетные комнаты самолетов. Об этом сообщает CNN.
Около туалетов предложили установить камеры видеонаблюдения, которые будут снимать собравшихся в очередь пассажиров. Запись с камер будет транслироваться членам экипажа, и если возле уборных скопится слишком много людей, бортпроводники перенаправят их в другие ванные комнаты.
Помимо этого, указанная опция сможет оповестить бортпроводников, что кто-то из пассажиров находится в уборной чересчур долго.
По словам вице-президента по маркетингу Airbus Инго Вуггетцера (Ingo Wuggetzer), информация не будет сохраняться в памяти камер. В связи с этим нововведение никак не угрожает конфиденциальности пассажиров, а лишь ускоряет им доступ в туалет.
В июне 2018 года производитель оборудования для самолетов Zodiac Aerospace предложил свой вариант решения проблемы очередей в авиалайнерах: компания представила двойной писсуар с названием Durinal. Согласно концепции, два писсуара будут совмещены в одной кабинке так, что двое мужчин смогут ходить в туалет одновременно. Дизайнеры предположили, что это значительно сократит время ожидания.
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Новости путешествий , Airbus
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