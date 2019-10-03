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5 способов найти друзей во время путешествия 

express-novosti.ru 49 минут назад
5 способов найти друзей во время путешествия
Фото: Depositphotos
Для многих идея путешествовать по миру в одиночку кажется одновременно захватывающей и пугающей. Одна из самых волнующих вещей в таких поездках — необходимость общения с местными жителями. Мысль о разговоре с совершенно незнакомым человеком на иностранном языке вызывает у начинающего путешественника страх.
Тем не менее одиночная поездка — один из самых лучших способов завести друзей. Ведь ничто так не объединяет людей, как совместное путешествие. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» подготовили несколько проверенных советов, как заводить друзей в дороге.

Задавайте как можно больше вопросов

Будьте любопытными и задавайте много вопросов всем людям, встречающимся на пути. Самое страшное, что может произойти, — человек промолчит или посмотрит на вас с удивлением. Конечно, подобное возможно. Но, поверьте, дружелюбных людей больше, чем вы можете себе представить.

Проводите свободное время с пользой

Каждый раз, когда вы приезжаете в новое место, внимательно изучайте развешанные по городу афиши в поисках интересных событий. Задайте себе вопрос, как бы вы провели свободное время, будь вы местным жителем. Это прекрасный способ окунуться в колорит страны, подружиться с местным населением и узнать необычные факты об образе их жизни.

Не спешите

Чтобы завести новых друзей, просто замедлите темп своей жизни. Трудно по-настоящему узнать кого-то, переезжая с места на место. Конечно, когда вы только начинаете путешествовать, вам хочется увидеть все и сразу. Однако попробуйте, вместо того чтобы бегать по всем туристическим достопримечательностям, арендовать жилье у местных жителей и остаться в одном месте чуть дольше, чем вы планировали. Когда вы каждое утро покупаете овощи у одного и того же продавца, вы не можете с ним ни подружиться.

Всегда говорите «да»

Вас пригласили на пикник у озера или позвали кататься на горных лыжах? Говорите «да» любой возможности поближе познакомиться с местными жителями и узнать их интересы.

Не будьте излишне навязчивы

Задать вопрос — отличный способ начать разговор, но не стоит относиться к местному жителю, решившему вам помочь, как к персональному экскурсоводу. Проявляйте ко всем людям, которые встретятся на вашем пути, подлинный интерес и доброту, и тогда они ответят вам тем же.
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