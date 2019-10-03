Как москвичи зарабатывают на иностранных туристах

Где есть иностранные туристы, там есть деньги. Вопрос только в том, как эти деньги (честным образом) у туриста изъять в бюджет собственной семьи. По статистике, больше всего иностранцев посещают Москву и Санкт-Петербург. Столица нашей родины — место самого узнаваемого "русского сэлфи" — на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади.

Москвичи, ищущие подработку и знающие иностранные языки, давно знают, что на туристах можно заработать. Помимо сдачи в аренду собственных квартир или комнат в квартирах, в последние годы в столице набирают популярность любительские туры с гидами — местными жителями. Каждый столичный житель может составить собственный маршрут по Москве и предложить его туристам на сайте airbnb или аналогичном, которых сейчас в Интернете существует достаточное количество. Кстати сказать, любительские пешеходные туры по городу пользуются огромным спросом и у россиян из других регионов, приезжающих в Москву. Ведь одно дело — ходить самому с картой и другое — ходить с местным жителем, знающим все закоулки. Средняя цена за тур для одного человека начинается от 800 рублей, что дает возможность популярным гидам жить не только неплохо, а прямо-таки богато. Помимо маршрутов по Красной площади и историческому центру, иностранцы любят посещать "кулинарные туры" — чаще всего на Даниловский или другой из крупных московских рынков.