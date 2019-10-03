10 правил идеального отпуска

Нана Махорашвили дала нашим читателям ценные советы о том, как получить от отдыха максимум пользы.

1. Заранее и правильно все спланируйте

В большинстве компаний даты отпуска принято согласовывать заранее и до наступления первого дня отпуска у вас должно быть все спланировано и подготовлено, чтобы драгоценные отпускные дни не растрачивались на решение мелких вопросов, формирование бюджета, собственно, выбор направления.

2. Выберите приятную компанию

Подбирая компанию в путешествие, не стоит идти на компромисс. Чем ехать с кем-то, в ком вас что-то смущает или раздражает, или если вы просто не всегда находите общий язык, просто отправляйтесь одни. Если в одиночку вы путешествовать не привыкли, то лучше перенесите даты отпуска на те дни, в которые будет свободен кто-то более приятный для вас.

3. Постарайтесь до отпуска решить все насущные проблемы

Если какой-то нерешенный вопрос или дело, которое вы так и не довели до конца, будет тревожить вас на протяжении всего отпуска, вы вряд ли сможете по-настоящему отдохнуть, так что приложите максимум усилий к тому, чтобы все от вас зависящее было сделано.

4. Не тратьте время отпуска на работу

Если вам действительно не нужно работать во время отпуска, не делайте этого. Отпуск — это время, в которое вы действительно можете позволить себе отдохнуть, а не нагружать голову постоянными делами за написанием писем и телефонными звонками. Запланируйте свой отпуск заблаговременно и заблокируйте эти даты как «вне офиса», чтобы избежать регулярной работы, противоречащей вашему желанию отдохнуть.

5. Не переусердствуйте с ночными вылазками

В отпуске каждый хочет и может себе позволить сходить вечером в бар или ночной клуб, пропустить по стаканчику или изрядно покутить — кому что ближе. Но делать это в отпуске ежедневной традицией точно не стоит, потому что в итоге вы вернетесь домой с плохим самочувствием, с зеленым цветом лица и со сбитым режимом сна. Впечатления от отпуска быстро потускнеют.

6. Не проспите весь отпуск!

Да, многие из нас хронически не высыпаются, но если вы будете спать днем и ночью весь отпуск, вы можете об этом сильно пожалеть по возвращению, потому что не успеете увидеть большей части того, что запланировали, а привыкать к обычному режиму сна потом будет тяжело.

7. Больше находитесь на природе

Если вы хотите по-настоящему набраться сил, вам следует как можно чаще бывать на природе: на свежем воздухе, на солнце, вблизи водоемов. В городских условиях мы целые дни проводим в четырех стенах, не видим солнца и не всегда питаемся правильно, так что вы увидитесь тому, как благотворно повлияют на вас пешие прогулки на свежем воздухе или купание в море.

8. Решитесь на курортный роман

Что может поднять нам больший заряд вдохновения, чем романтические встречи? Помните об этом и не лишайте себя такой возможности отвлечься от суеты и погрузиться в приятное близкое общение. Оглянитесь по сторонам — наверняка кто-то положил на вас глаз! Не думайте о том, к чему это приведет, главное — проведите время позитивно.

9. Заводите новые знакомства

Не только знакомства романтического характера полезны во время отпуска, но и любое интересное общение, особенно с представителями других культур: вы узнаете новое, расширяете кругозор и пополняете багаж впечатлений.

10. Не возвращайтесь в первый рабочий день

Между возвращением домой из отпуска и выходом на работу должно пройти несколько дней или хотя бы один. Это просто необходимо для адаптации тела и разума, в противном случае, оказавшись на рабочем месте, вы тут же возненавидите всех и вся.