Почему в Турции запрещают пить и есть левой рукой 

В иностранных государствах немало необычных запретов. В Турции, например, стараются проконтролировать, какой рукой человек ест и пьет.
В этой стране не так давно опубликовали соответствующую фетву. В этом правовом документе Турецкое управление по делам религии призывало не пользоваться левой рукой для питья и приема пищи.
В качестве аргумента власти ссылаются на позицию пророка Мухаммеда, который считал, что левой рукой пользуются «нечистые» люди, и призывал есть и пить только правой.
Религия обьясняет, что правая рука обладает большим достоинством, а левую руку принято использовать для уборки. Поэтому и руку принято подавать при встрече именно правую.
«В соответствии с адабом принято использовать правую руку для хороших и чистых дел, а левую руку принято использовать для очищения.
В другом риваяте говорится: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) использовал правую руку при совершении омовения, во время еды и питья, а левую руку использовал при очищении после туалета и других делах, причиняющих неудобство» (Насаи, Тахарат, 89)…», — объясняют такое ограничение на исламских форумах.