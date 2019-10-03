Почему в Турции запрещают пить и есть левой рукой

В иностранных государствах немало необычных запретов. В Турции, например, стараются проконтролировать, какой рукой человек ест и пьет.

В этой стране не так давно опубликовали соответствующую фетву. В этом правовом документе Турецкое управление по делам религии призывало не пользоваться левой рукой для питья и приема пищи.

В качестве аргумента власти ссылаются на позицию пророка Мухаммеда, который считал, что левой рукой пользуются «нечистые» люди, и призывал есть и пить только правой.

Религия обьясняет, что правая рука обладает большим достоинством, а левую руку принято использовать для уборки. Поэтому и руку принято подавать при встрече именно правую.

«В соответствии с адабом принято использовать правую руку для хороших и чистых дел, а левую руку принято использовать для очищения.