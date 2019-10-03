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Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год
Фото: Holger Hollemann / Globallookpress.com
Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали, что сэкономить на новогодних путешествиях можно при бронировании билетов в октябре. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Так, например, в октябре можно максимально выгодно приобрести авиабилеты в Японию, заплатив за них в среднем 25804 рубля (на 30 процентов дешевле, чем в ноябре). Кроме того, в ноябре на четверть подорожают билеты в Тунис, а в октябре они доступны в среднем за 31172 рубля.
Также в октябре у туристов есть возможность забронировать перелет в Швецию за 14 тысяч рублей, а со следующего месяца цены на такую поездку повысятся повысятся на 20 процентов.
Вдобавок путешественники могут сэкономить в пределах 15 процентов на поездках в Таиланд, Италию и Армению, купив такие авиабилеты в октябре. Помимо этого, эксперты прогнозируют повышение цен до 10 процентов в ноябре на билеты в Германию, Францию, Испанию, на Мальту и в США.
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