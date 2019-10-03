Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Роза Хутор» объявила дату начала зимнего сезона 

TURIZM.RU + ещё 1 1 час назад
«Роза Хутор» объявила дату начала зимнего сезона
Фото: TURIZM.RU
Сезон катания на «Розе Хутор» начнется 20 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте курорта. Отмечается, что зима 2019/20 будет первой, когда начнет действовать единый ски-пасс на все три курорты Красной поляны, а это примерно 160 километров трасс. Цена его пока не определена, однако известно, что стоимость ски-пассов на подъемники самой «Розы Хутор» не изменилась с прошлого года. Напомним, на три дня для взрослого он стоил 8 100 рублей.
Также, пресс-служба курорта отмечает, что в новом сезоне возрастёт качество обслуживания гостей. В частности, планируется модернизировать систему информирования. Дополнительно будут установлены более 50 видеокамер, которые позволят в режиме реального времени отслеживать загруженность склонов и очереди на канатные дороги.
Тестовые катания на высоте 1 600 метров могут начаться уже в ноябре при наличии устойчивого снежного покрова. После профилактики в это же время будут запущены все подъемники и канатные дороги.
Как выглядит электричка по-бангладешски
TURIZM.RU: последние новости
Мнение: лучше поесть на земле перед посадкой в самолет, чем в воздухе на борту Мнение: лучше поесть на земле перед посадкой в самолет, чем в воздухе на борту Страны, которые неожиданно стали популярны среди туристов в 2019 году Страны, которые неожиданно стали популярны среди туристов в 2019 году 5 хитростей для тех, кому мало 28 дней отпуска 5 хитростей для тех, кому мало 28 дней отпуска
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 способов найти друзей во время путешествия
5 способов найти друзей во время путешествия
Выяснилось, как сэкономить на новогодних поездках
Выяснилось, как сэкономить на новогодних поездках2
Как москвичи зарабатывают на иностранных туристах
Как москвичи зарабатывают на иностранных туристах
10 правил идеального отпуска
10 правил идеального отпуска
Почему в Турции запрещают пить и есть левой рукой
Почему в Турции запрещают пить и есть левой рукой3
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Курящий вулкан попал на видео
00:13
Курящий вулкан попал на видео
Новости путешествий
Как выглядит электричка по-бангладешски
00:46
Как выглядит электричка по-бангладешски
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
01:22
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
Новости путешествий
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
00:32
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение