«Роза Хутор» объявила дату начала зимнего сезона

Сезон катания на «Розе Хутор» начнется 20 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте курорта. Отмечается, что зима 2019/20 будет первой, когда начнет действовать единый ски-пасс на все три курорты Красной поляны, а это примерно 160 километров трасс. Цена его пока не определена, однако известно, что стоимость ски-пассов на подъемники самой «Розы Хутор» не изменилась с прошлого года. Напомним, на три дня для взрослого он стоил 8 100 рублей.

Также, пресс-служба курорта отмечает, что в новом сезоне возрастёт качество обслуживания гостей. В частности, планируется модернизировать систему информирования. Дополнительно будут установлены более 50 видеокамер, которые позволят в режиме реального времени отслеживать загруженность склонов и очереди на канатные дороги.

Тестовые катания на высоте 1 600 метров могут начаться уже в ноябре при наличии устойчивого снежного покрова. После профилактики в это же время будут запущены все подъемники и канатные дороги.