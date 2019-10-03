Стало известно, где россияне встретят Новый год

Россияне рассказали, где проведут новогодние праздники

Эксперты сервиса OneTwoTrip опросили более 1,2 тысяч людей и выяснили: почти 25% россиян хотели бы в новогодние праздники отправиться в путешествие.

А вот около половины респондентов (47,5%) до сих пор не определились с планами на рождественские каникулы.

Из тех 23,5%, кто решил отправиться в путешествие, многие еще сомневаются в том, что их планы воплотятся в жизнь. 16,3% планируют улететь за границу, а 7,2% путешествовать по России.

Остаться дома в Новогоднюю ночь решили 14,6% опрошенных, а провести праздник с друзьями и близкими 11,8%.

Самый меньшая часть респондентов — 2,6% призналась, что намерена провести каникулы на собственной даче или в загородном доме у друзей.