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Гора Арагац: аномальная зона, притягивающая туристов 

express-novosti.ru 22 минуты назад
Гора Арагац: аномальная зона, притягивающая туристов
Фото: Express-novosti.ru
Армения является одной из любимых туристами стран. Она привлекает людей из других государств своими горными пейзажами, красивыми памятниками и богатой историей.
Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают о необычной горе Арагац, которая стала привлекать внимание еще в начале первого тысячелетия нашей эры.
Несколько веков назад на склоне горы была основана крепость Амберд. Горная стена из базальта защищает данную крепость. Однако красивый горный пейзаж является не основной причиной, которая привлекает большое количество туристов к этому месту. В процессе вулканических изменений были образованы четыре горных вершины. Они окружают вулкан, который потух много лет назад. Местный народ передает потомкам легенды, что недалеко от горы жил святой, который молился днем и ночью. В темное время суток ему с неба светила звезда. Помимо этого, гора является аномальным местом. По рассказам предков здесь периодически «приземлялись» и даже определённое время жили инопланетяне.
В конце 20 века на гору взбирались альпинисты. Им удалось заметить неподалеку от себя необычных людей в ярко-желтых комбинезонах. Альпинисты попытались пообщаться с незнакомцами, однако люди не подходили к ним. Когда альпинисты начали разглядывать пришельцев через бинокль, оказалось, что это не люди, а огромные фигуры с большими головами. Спортсмены очень быстро удалились с данного места. Важно указать, что «встреча» с необычными странностями была и у другой экспедиции. На этот раз люди увидели летающую тарелку. В местной радиолокационной станции подтвердили факт непознанного летающего объекта.
Рядом с горой находятся метеостанция и научная лаборатория. Там занимаются изучением космических лучей. Ученые смогли зафиксировать необычное свечение потухшего кратера. На сегодняшний день самым интересным фактом, привлекающим туристов, являются ручьи, которые текут в гору. Стоит указать, что в этом месте не действуют некоторые законы физики. Ученые объясняют такое явление изменением гравитационных полей. Местные жители не всегда руководствуются научными аксиомами при объяснении необычных явлений. Они считают, что все негативное вокруг горы Арагац происходит из-за неуважительного отношения к ней. Много альпинистов повредило ноги и руки, а некоторые и погибали, пытаясь зайти на вершину горы. Поэтому многие относятся к восхождению на Арагац как к паломничеству.
Что скрывают аномальные зоны Урала
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