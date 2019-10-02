Иностранные туристы стали чаще посещать Крым

Поток иностранных туристов в Крым в 2019 году увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом СМИ сообщил Алексей Черняк, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту.

Такой прирост туристов из других стран продолжается до сих пор.

При этом в 2018-м полуостров посетили граждане 144 государств, а в 2019 году — жители 159 стран.

Туристов из Франции и Германии в республике стало больше на 24% и 17% соответственно.

"Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии — также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3352 человека)", — рассказал СМИ Черняк

Также глава комитета отметил, что больше всего в Крыму отдыхают именно украинцы. Только в этом году на полуостров приехали около 900 тысяч граждан Украины.