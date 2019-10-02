Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иностранные туристы стали чаще посещать Крым 

Рамблер 2 часа назад
Поток иностранных туристов в Крым в 2019 году увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом СМИ сообщил Алексей Черняк, глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту.
Такой прирост туристов из других стран продолжается до сих пор.
При этом в 2018-м полуостров посетили граждане 144 государств, а в 2019 году — жители 159 стран.
Туристов из Франции и Германии в республике стало больше на 24% и 17% соответственно.
"Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии — также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3352 человека)", — рассказал СМИ Черняк
Также глава комитета отметил, что больше всего в Крыму отдыхают именно украинцы. Только в этом году на полуостров приехали около 900 тысяч граждан Украины.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры
5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры
Почему самолеты не падают в турбулентности
Почему самолеты не падают в турбулентности2
Какое место в самолете считается худшим
Какое место в самолете считается худшим6
Почему не стоит есть на борту самолета
Почему не стоит есть на борту самолета
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте2
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Как выглядит электричка по-бангладешски
00:46
Как выглядит электричка по-бангладешски
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
01:22
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
Новости путешествий
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
00:32
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение