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Интимная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Интимная поза пассажиров самолета удивила их соседей и пользователей соцсети. На пост в Instagram-аккаунте @passengershaming обратили внимание в Daily Star.
На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в эконом-классе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.
@passengershaming
Негигиеничный поступок пассажирки возмутил сотни подписчиков аккаунта.
«Если он не заметил ее ногу, то его должна была убить эта вонь», — высказался один из них.
«Эй, может у парня такой фетиш, а женщина помогла воплотить его мечту»,
— язвил другой комментатор.
«Совершенно непорядочно», — не одобрила третья пользовательница соцсети.
«С ситуацией бы отлично справилась зубочистка», — добавил четвертый.
В сентябре в этом же аккаунте появилось видео, на котором пассажирка поезда делает педикюр своему попутчику прямо во время движения. На опубликованных кадрах видно, как сидящая у окна женщина держит у себя на коленях ногу расположившегося напротив мужчины и подрезает ему ногти кусачками. Пользователи выразили омерзение в комментариях под роликом.
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Комментарии33
Новости путешествий , Видео , Газета Daily Star
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