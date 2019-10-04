Интимная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков

Интимная поза пассажиров самолета удивила их соседей и пользователей соцсети. На пост в Instagram-аккаунте @passengershaming обратили внимание в Daily Star.

На опубликованном в сообществе снимке видно, как мужчина в синей футболке сидит в кресле самолета в эконом-классе и держит руки на подлокотниках. Под его правой рукой разместилась голая нога женщины, которая сидела в следующем ряду.

@passengershaming

Негигиеничный поступок пассажирки возмутил сотни подписчиков аккаунта.

«Если он не заметил ее ногу, то его должна была убить эта вонь», — высказался один из них.

«Эй, может у парня такой фетиш, а женщина помогла воплотить его мечту»,

— язвил другой комментатор.

«Совершенно непорядочно», — не одобрила третья пользовательница соцсети.

«С ситуацией бы отлично справилась зубочистка», — добавил четвертый.

В сентябре в этом же аккаунте появилось видео, на котором пассажирка поезда делает педикюр своему попутчику прямо во время движения. На опубликованных кадрах видно, как сидящая у окна женщина держит у себя на коленях ногу расположившегося напротив мужчины и подрезает ему ногти кусачками. Пользователи выразили омерзение в комментариях под роликом.