5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры

После шестидесяти жизнь не заканчивается. Наоборот! Уже не надо спешить на работу, дети вырастают, а государство начинает выплачивать долгожданную пенсию. Самое время воплотить мечту и отправиться в путешествие.

Черногория

sm-news.ru

Красивая, уютная и экологически чистая Черногория идеально подходит для пенсионеров. Тут нет суеты, а прогулка по улице больше похожа на экскурсию по древнему городу с мощеными улочками и очаровательными красными черепичными крышами. Вкусные мясные и рыбные блюда добавляют привлекательности этой небольшой стране.

Турция

sm-news.ru

Эта южная страна порадует не только молодежь, но и тех, кому за… Окунуться в восточную сказку с ее красками, узорами, запахами пряностей и исполнить мечту детства — что может быть лучше! Здесь сочетаются прогресс и традиции, современность и аутентичность. Сосновые леса и пальмы, горы и море, чистый воздух дополняют качественный и недорогой сервис.

Португалия

sm-news.ru

Круглый год здесь царствует мягкий климат, чистые пляжи и свежий воздух. Легкая кухня из органических продуктов порадует гостей страны и придаст сил для исследования старинных замков, монастырей и дворцов. После прогулки туристов ожидают спа— центры, которыми так славится Португалия. Играть в гольф, отдыхать на пляже, наслаждаться рукотворными каналами можно без опаски, ведь уровень преступности в стране один из самых низких.

Израиль

sm-news.ru

Тысячи паломников ежегодно приезжают в города Иерусалим, Вифлеем, Иерихон и Назарет. Но кроме города, где родился Иисус Христос , популярными у туристов являются Стена Плача и побережье Мертвого моря. Самобытная страна с особой атмосферой привлекает также высоким уровнем медицины, комфортными климатическим условиями и приемлемыми ценами на отдых.

Куба

sm-news.ru