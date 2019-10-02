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5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры 

SM News 27 минут назад
5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры
Фото: SM News
После шестидесяти жизнь не заканчивается. Наоборот! Уже не надо спешить на работу, дети вырастают, а государство начинает выплачивать долгожданную пенсию. Самое время воплотить мечту и отправиться в путешествие.

Черногория

sm-news.ru
Красивая, уютная и экологически чистая Черногория идеально подходит для пенсионеров. Тут нет суеты, а прогулка по улице больше похожа на экскурсию по древнему городу с мощеными улочками и очаровательными красными черепичными крышами. Вкусные мясные и рыбные блюда добавляют привлекательности этой небольшой стране.

Турция

sm-news.ru
Эта южная страна порадует не только молодежь, но и тех, кому за… Окунуться в восточную сказку с ее красками, узорами, запахами пряностей и исполнить мечту детства — что может быть лучше! Здесь сочетаются прогресс и традиции, современность и аутентичность. Сосновые леса и пальмы, горы и море, чистый воздух дополняют качественный и недорогой сервис.

Португалия

sm-news.ru
Круглый год здесь царствует мягкий климат, чистые пляжи и свежий воздух. Легкая кухня из органических продуктов порадует гостей страны и придаст сил для исследования старинных замков, монастырей и дворцов. После прогулки туристов ожидают спа— центры, которыми так славится Португалия. Играть в гольф, отдыхать на пляже, наслаждаться рукотворными каналами можно без опаски, ведь уровень преступности в стране один из самых низких.

Израиль

sm-news.ru
Тысячи паломников ежегодно приезжают в города Иерусалим, Вифлеем, Иерихон и Назарет. Но кроме города, где родился Иисус Христос, популярными у туристов являются Стена Плача и побережье Мертвого моря. Самобытная страна с особой атмосферой привлекает также высоким уровнем медицины, комфортными климатическим условиями и приемлемыми ценами на отдых.

Куба

sm-news.ru
Страна, где жили и вершили историю Че Гевара и Эрнест Хемингуэй привлекает туристов тем, что тут буквально смешались две эпохи: на улице, около небоскреба, может стоять советская "Волга". Местные жители никуда не торопятся, танцуют, пьют настоящий кубинский ром и курят сигары. Белый песок, коралловые рифы и кокосовые рощи заставляют возвращаться сюда снова и снова.
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Новости путешествий , Иисус Христос , Эрнест Хемингуэй
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