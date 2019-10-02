Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему самолеты не падают в турбулентности 

Рамблер 5 часов назад
Очень часто те, кто страдает аэрофобией слышат о том, что самолет не упадет из-за турбулентности. Как правило, подобная трясучка вызывает самый сильный страх у путешественников.
Чтобы понять, что турбулентность безопасно, необходимо разобраться с тем, как она появляется. Она может возникнуть по совершенно разным причинам. Например, если самолет попадает в грозовое облако. Водяной пар превращается в капли и нагревают воздух, тогда теплые потоки начинают трясти самолет. В таких случаях пилоты стараются выбирать другой маршрут или просто облетать их. Однако это касается только тех случаев, когда турбулентность может принести очень сильный дискомфорт.
Бывает и такое, что турбулентность возникает от потоков воздуха другого самолета. В таких случаях несладко приходится маленьким лайнерам, которые трясет после больших. Такое нередко случается в районе аэропортов.
Существует и "турбулентность ясного" неба, которую предвидеть просто невозможно. Как правило о ней предупреждают пилоты предыдущих экипажей. Такое случается, когда в небе сталкиваются два воздушных потока, которые движутся в разные стороны или с разной скоростью.
Все виды турбулентности уже изучены инженерами и учеными, поэтому за последние десятилетия удалось создать самолеты, которые остаются устойчивы к трясучке из-за воздушных потоков. На самом деле, турбулентность происходит с самолетам постоянно, но она может быть настолько слабой, что пассажиры ее не замечают.
Комментарии2
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры
5 стран, в которых предпочитают отдыхать пенсионеры
Иностранные туристы стали чаще посещать Крым
Иностранные туристы стали чаще посещать Крым18
Какое место в самолете считается худшим
Какое место в самолете считается худшим6
Почему не стоит есть на борту самолета
Почему не стоит есть на борту самолета
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте2
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Как выглядит электричка по-бангладешски
00:46
Как выглядит электричка по-бангладешски
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
01:22
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
Новости путешествий
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
00:32
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение