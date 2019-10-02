Почему самолеты не падают в турбулентности

Очень часто те, кто страдает аэрофобией слышат о том, что самолет не упадет из-за турбулентности. Как правило, подобная трясучка вызывает самый сильный страх у путешественников.

Чтобы понять, что турбулентность безопасно, необходимо разобраться с тем, как она появляется. Она может возникнуть по совершенно разным причинам. Например, если самолет попадает в грозовое облако. Водяной пар превращается в капли и нагревают воздух, тогда теплые потоки начинают трясти самолет. В таких случаях пилоты стараются выбирать другой маршрут или просто облетать их. Однако это касается только тех случаев, когда турбулентность может принести очень сильный дискомфорт.

Бывает и такое, что турбулентность возникает от потоков воздуха другого самолета. В таких случаях несладко приходится маленьким лайнерам, которые трясет после больших. Такое нередко случается в районе аэропортов.

Существует и "турбулентность ясного" неба, которую предвидеть просто невозможно. Как правило о ней предупреждают пилоты предыдущих экипажей. Такое случается, когда в небе сталкиваются два воздушных потока, которые движутся в разные стороны или с разной скоростью.

Все виды турбулентности уже изучены инженерами и учеными, поэтому за последние десятилетия удалось создать самолеты, которые остаются устойчивы к трясучке из-за воздушных потоков. На самом деле, турбулентность происходит с самолетам постоянно, но она может быть настолько слабой, что пассажиры ее не замечают.