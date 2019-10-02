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Какое место в самолете считается худшим 

Рамблер 1 час назад
Какое место в самолете считается худшим
Фото: depositphotos.com
Большинство авиакомпаний предлагают бесплатный выбор места в самолете при регистрации. Чтобы сделать перелет наиболее комфортным, необходимо изучить опыт предыдущих путешественников и специалистов.

Место перед аварийным выходом

Во-первых, стюардессы не рекомендуют садится туда женщинам, детям и людям в возрасте. Многие считают эти места хорошими, так как перед ними есть свободное пространство для ног. Однако, спинки кресел там не откидываются. Зато впереди сидящий пассажир может это сделать. Таким образом, у людей, сидящих рядом с аварийным выходом, будет совсем немного места для комфортного полета.

Последний ряд кресел

Как правило, спинки там также не откидываются потому что сзади элементарно нет места для этого. Вам наверняка будут постоянно мешать пассажиры спереди. Дискомфорт могут доставить и люди, которые будут стоять в очереди в туалет во время полета, так как на небольших лайнерах кабинки находятся именно в хвосте. Плюсом может стать то, что там же находится комната бортпроводников, и они будут приносить вам еду и напитки первыми.

Первый ряд за бизнес-классом

Большинство самолетов, в которых есть и бизнес, и эконом, разделяют классы стенкой. Как правило, на них находятся люльки для младенцев. Поэтому, если вы выберете эти места, высока вероятность, что рядом с вами полетит семья с грудничком.
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