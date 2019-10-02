Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путешественникам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте 

Рамблер 4 часа назад
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте
Фото: depositphotos.com
Компания Yacht week, занимающаяся организацией туров на яхтах и горнолыжных курортах, ищет людей, чтобы отправить их в путешествие.
Причем компания сама заплатит туристам около 2200 долларов в месяц, а также возьмет на себя расходы по перелету пи проживанию.
Взамен потребуется лишь снимать видеоролики и фото для соцсетей.
Так, двое сотрудников, которые получат "работу", посетят Хорватию, Черногорию, Грецию, США, Австрию, Канаду и Британские Виргинские острова.
"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться", — объяснил Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании.
При этом счастливчиков, получивших должность, еще и научат профессиональной фотографии и видеосъемке.
В компании отметили, что заявки от соискателей принимаются вплоть до 1 ноября.
Что скрывают аномальные зоны Урала
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему самолеты не падают в турбулентности
Почему самолеты не падают в турбулентности
Какое место в самолете считается худшим
Какое место в самолете считается худшим1
Почему не стоит есть на борту самолета
Почему не стоит есть на борту самолета
Названы самые популярные города СНГ для путешествий
Названы самые популярные города СНГ для путешествий
Туристам готовы платить 2200 долларов
Туристам готовы платить 2200 долларов
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
01:22
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
Новости путешествий
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
00:32
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение