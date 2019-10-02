Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте

Путешественникам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте

Компания Yacht week, занимающаяся организацией туров на яхтах и горнолыжных курортах, ищет людей, чтобы отправить их в путешествие.

Причем компания сама заплатит туристам около 2200 долларов в месяц, а также возьмет на себя расходы по перелету пи проживанию.

Взамен потребуется лишь снимать видеоролики и фото для соцсетей.

Так, двое сотрудников, которые получат "работу", посетят Хорватию, Черногорию, Грецию, США, Австрию, Канаду и Британские Виргинские острова.

"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться", — объяснил Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании.

При этом счастливчиков, получивших должность, еще и научат профессиональной фотографии и видеосъемке.

В компании отметили, что заявки от соискателей принимаются вплоть до 1 ноября.