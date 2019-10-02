Почему не стоит есть на борту самолета

Диетологи советуют питаться регулярно с перерывами не более четырех или пяти часов. Обычно пассажиры приезжают в аэропорт за два часа до вылета. Если и вы оказались среди них, то съесть что-нибудь перед посадкой будет совсем неплохо. Выбор еды на борту самолета всегда более скудный, чем в залах аэропорта. Поэтому если ваш рейс длится менее 3 часов, спокойно поешьте перед посадкой. И откажитесь от бортовой пищи.

Для рейсов от трех до восьми часов лучше всего хорошо поесть в аэропорту и перекусить на борту. Для более продолжительных рейсов идеально будет поесть дважды в самолете без перекусов во время регистрации, прохождения досмотров и ожидания посадки.

Во время путешествия не возбраняется и вовсе отказаться от еды. Интервальное голодание считается полезным для снижения уровня сахара в крови и повышения уровня гормона роста, который помогает в детоксикации.

Часто во время полета наблюдается вздутие живота. Как правило, этот симптом имеет мало отношения к тому, что и когда вы едите. Но в данном случае лучше свести к минимуму пищу в самолете. И если вы на это решитесь, то добавьте пребиотик и ферменты во время еды до полета и после него. А если симптомы не проходят, попробуйте мятный чай — должно помочь.

Если вы стремитесь поддерживать оптимальный уровень энергии в теле, а на это влияет не только еда, но и уровень стресса, физические упражнения, соблюдение режима сна и бодрствования, то полезнее всего обедать и ужинать в соответствии с часовым поясом пункта назначения. То есть вы сразу, еще до посадки в самолет, переводите время, и начинаете жить по новому еще находясь в пути. В этом случае важно отказаться от сахара и алкоголя. Отдайте предпочтение белковым продуктам, сократите потребление углеводов.