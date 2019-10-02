Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристам готовы платить 2200 долларов 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Туристам готовы платить 2200 долларов
Фото: РИА Новости
Компания, организующая яхтенные и горнолыжные туры, ищет двух человек, которые могли бы участвовать в них и делать фотографии и видеоролики для соцсетей, сообщает Travel & Leisure.
Соискателям обещают зарплату примерно 2 200 долларов в месяц, а также оплату перелетов и проживания. За время работы сотрудники посетят Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.
"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться",
— сказал Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании-работодателя.
Заявки от соискателей принимаются до 1 ноября.
Что скрывают аномальные зоны Урала
Последние новости
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке "Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему самолеты не падают в турбулентности
Почему самолеты не падают в турбулентности
Какое место в самолете считается худшим
Какое место в самолете считается худшим1
Почему не стоит есть на борту самолета
Почему не стоит есть на борту самолета
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте
Туристам заплатят тысячи долларов за отдых на яхте1
Названы самые популярные города СНГ для путешествий
Названы самые популярные города СНГ для путешествий
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
03:52
Кто построил небоскребы в пустыне 2000 лет назад
Новости путешествий
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
01:22
Туристок начнут пускать в ОАЭ без мужчин
Новости путешествий
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
00:32
Взбесившийся погрузчик устроил бунт в аэропорту
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение