Туристам готовы платить 2200 долларов

Компания, организующая яхтенные и горнолыжные туры, ищет двух человек, которые могли бы участвовать в них и делать фотографии и видеоролики для соцсетей, сообщает Travel & Leisure.

Соискателям обещают зарплату примерно 2 200 долларов в месяц, а также оплату перелетов и проживания. За время работы сотрудники посетят Канаду, США, Австрию, Хорватию, Грецию, Черногорию и Британские Виргинские острова.

"Вам не нужно быть профессионалом, чтобы подать заявку, достаточно творческого взгляда на жизнь и желания учиться",

— сказал Уилл Уикс, директор по маркетингу и технологиям компании-работодателя.

Заявки от соискателей принимаются до 1 ноября.