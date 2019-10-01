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Названы любимые острова россиян 

Lenta.ru 39 минут назад
Названы любимые острова россиян
Фото: Lenta.ru
Кипр оказался самым посещаемым островом у российских путешественников. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты сервиса проанализировали покупки авиабилетов с начала 2019 года и составили рейтинг из наиболее востребованных островов. Оказалось, что россияне чаще всего летают на Кипр, Бали и Пхукет. На них приходится 58 процентов всех островных бронирований.
Кроме того, билеты на Кипр обходятся дешевле всего — в среднем перелет туда-обратно стоит около 20 тысяч рублей, а на Бали и Пхукет — минимум 40 тысяч рублей.
Следующим по популярности островом стала Шри-Ланка, куда авиабилеты из России можно купить в среднем за 32 тысячи рублей.
На пятом месте оказалась Мальта, авиабилеты в которую доступны в среднем за 21,5 тысячи рублей. За те же деньги туристы приобретают билеты на Крит — шестой по востребованности остров среди россиян.
В рейтинг вошло еще одно островное государство — Филиппины: перелет туда-обратно обойдется в 37 тысяч рублей. Кроме того, россияне в этом году часто летали на Тенерифе в среднем за 29 тысяч рублей, а также на Майорку — за 23 тысячи рублей.
Замыкает десятку популярных островов тайский остров Самуи, куда российские путешественники добираются в среднем за 52 тысячи рублей.
В сентябре Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Вторым по популярности направлением оказалась Финляндия.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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