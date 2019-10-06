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Как живут русские в Праге 

Рамблер 6 октября 2019
Как живут русские в Праге
Фото: Рамблер
По данным Чешского Статистического Центра (ČSÚ), в Чехии живет около 36 тысяч русских. Это четвертое по численности национальное меньшинство в стране после украинцев, словаков и вьетнамцев. Большинство русских переселились в Чехию в начале — середине нулевых годов, когда эта процедура была относительно легка. В то время стоимость переезда в Чехию по визе бизнесмена составляла всего около 4 тысяч долларов с учетом всех расходов на оформление. Многие из переселенцев первой пост-советской волны получили паспорта Чешской республики.

Качество жизни

Кому-то в Чехии удается быстро адаптироваться, а другим нет. Многие местные русские с трудом привыкали к медлительному чешскому менталитету. Однако теплый климат, позволяющий на широте Праги вызревать грецким орехам и абрикосам, для большинства переехавших является огромным плюсом. Те, кто переехал в зрелом возрасте, обычно заводят свой бизнес и вполне довольны жизнью. Многие из них в прошлом — российские бизнесмены средней руки, чей бизнес был "отжат" или "закошмарен" на родине.

Русофобия: миф или реальность

Стоит ли называть русофобией то, что чехи за 50 лет не забыли вторжения в страну советских войск в 1968 году и по привычке винят в этом исключительно русских, а не другие нациии, населявшие СССР? Если ответ "да", то русофобия в Чехии есть, потому что каждый год летом по телевидению вспоминают советское вторжние такой же серией документальных и художественных фильмов, какой в России вспоминают начало Великой Отечественной. Но если не считать долгой памяти, то русофобией чехи не страдают. Куда больше чехи не любят своих собственных сограждан цыганского происхождения. Однажды был большой скандал, когда жители небольшого чешского городка пытались выстроить стену, чтобы отгородиться от "цыганского квартала".

Цены

Когда-то Чехия была очень дешевой страной, однако это давно не так. Стоимость жизнь здесь за последние годы заметно выросла. Аренда квартиры, платежи за коммунальные услуги и расходы на еду требуют ежемесячного дохода примерно в 1000 евро. Однако многие русские переселенцы успели купить квартиры и дома в начале нулевых, когда они стоили намного дешевле сегодняшних цен.
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