10 вещей, которые нужно знать, собираясь в Париж

Париж привлекает более 80 миллионов посетителей каждый год. Это один из самых притягательных городов мира: удивительно красивый и модный, символ любви, романтики и утонченного стиля. Чтобы в полной мере насладиться Парижем, не перегруженным толпами туристов, важно придерживаться четкого плана. Корреспонденты информационного агентства «Экспресс-Новости» выделили 10 основных моментов, которые крайне важны для туриста, собирающегося в Париж.

1. Путешествуйте в межсезонье

Путешествие в Париж осенью или в конце зимы/начале весны существенно сэкономит вам бюджет и нервы. Толпы туристов редеют, погода приятная, а во многих отелях предлагают скидки.

2. Бронируйте жилье в одном из 20 округов Парижа

Остановившись в одном из районов Парижа, вы будете рядом с большинством основных достопримечательностей и сможете провести свой отпуск максимально эффективно.

3. Составьте план на каждый день

Определите заранее, что вы хотите увидеть, прежде чем приехать в Париж. Составьте список идей на каждый день, чем можно заняться в городе и его окрестностях. Это поможет сэкономить время, которое вы сможете уделить важным вещам, а не бессмысленному блужданию по городу с путеводителем в руках.

4. Не ходите в рестораны высокой кухни

Во всех заведениях, где подают блюда высокой кухни, пафос обстановки зашкаливает до предела, а за еду придется заплатить космическую сумму. Лучше обедайте в ресторанах с недорогой и вкусной едой. Такие заведения в изобилии разбросаны по всему Парижу. К примеру, в стейк-хаусе Sacree fleur средний чек колеблется от 1500 до 3000 рублей с человека, а блюда ничем не уступают тем, что подают к столу в мишленовских ресторанах.

5. Имейте в виду, что традиционный французский ужин состоит из трех блюд

Во всех ресторанах Парижа еду подают с гарниром и закусками. Завершением трапезы служит десерт. Имейте это в виду перед походом в ресторан.

6. Обязательно посетите Монмартр, но не проводите там весь день

Монмартр — один из немногих районов города, сохранивших очарование старины. Здесь много маленьких кафе, уютных узких улочек и блошиных рынков. Однако он не может похвастаться большим количеством достопримечательностей. Главное, что стоит увидеть — величественный собор из белого камня Сакре-Кер. Отведите час или два на посещение собора и окрестностей, а затем переходите к следующему пункту в вашем списке идей.

7. Не посещайте Версаль без гида

Версаль — глоток свежего воздуха после шума и суеты Парижа. Это чудо садово-паркового искусства и архитектуры находится всего в 45 минутах езды от города. Обязательно закажите гида, чтобы узнать как можно больше интересных фактов об этом уникальном месте.

8. Проведите день в парижском Диснейленде

Многие люди не знают, что в нескольких минутах езды на поезде от Парижа находится настоящий Диснейленд. В отличие от других парков Диснея, здесь не такие большие очереди на аттракционы. Парк небольшой, поэтому его можно легко посетить утром или днем, прежде чем отправиться обратно в город на ужин.

9. Ничего не покупайте на Елисейских полях

Хоть раньше Елисейские поля и были самой красивой улицей в Париже, сейчас каждый метр проспекта забит сетевыми магазинами и автомобильными салонами. Местным ресторанам также нечем вас порадовать — они заточены специально под туристов и сдирают с посетителей втридорога.

10. Приготовьтесь к Лувру. Морально и физически

Масштабы Лувра просто гигантские. Гораздо больше, чем вы себе представляете. Наденьте удобную обувь, составьте список всего, что вы хотите увидеть, и обязательно сделайте перерыв на обед. Целого дня мало, чтобы полюбоваться всеми произведениями искусства, находящимися в музее, так что выберите одно или два крыла Лувра и исследуйте их, не замахиваясь на весь музей.