Популярные у туристов из РФ направления резко подорожали

Самые популярные у россиян туристические направления подорожали на 11%. Об этом СМИ сообщили специалисты онлайн-сервиса Level.Travel.

Так, стоимость поездки на курорты Греции в бархатный сезон текущего года выросла на 21,5% в сравнении с 2018-м годом.

При этом средний чек на отдых в популярном у россиян Тунисе вырос на шесть процентов.

Кроме того, специалисты выяснили, что российские туристы стали реже посещать отечественные курорты. Так, по сравнению с предыдущим годом, в 2019-м россияне отдыхают на российских курортах на 11% реже.