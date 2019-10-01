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Популярные у туристов из РФ направления резко подорожали 

Рамблер 2 часа назад
Самые популярные у россиян туристические направления подорожали на 11%. Об этом СМИ сообщили специалисты онлайн-сервиса Level.Travel.
Так, стоимость поездки на курорты Греции в бархатный сезон текущего года выросла на 21,5% в сравнении с 2018-м годом.
При этом средний чек на отдых в популярном у россиян Тунисе вырос на шесть процентов.
Кроме того, специалисты выяснили, что российские туристы стали реже посещать отечественные курорты. Так, по сравнению с предыдущим годом, в 2019-м россияне отдыхают на российских курортах на 11% реже.
Новости путешествий , Видео
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