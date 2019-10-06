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Чем опасно катание на пляжных «бананах» 

Рамблер 6 октября 2019
Чем опасно катание на пляжных «бананах»
Фото: depositphotos.com
Практически на всех курортах Черного моря есть развлечения в виде "бананов", "таблеток" и водных парашютов. На берегу стоят зазывалы, которые за небольшую сумму готовы развлечь как взрослых, так и детей. Они обещают невероятные эмоции и яркие воспоминания, но на самом деле такие аттракционы могут быть опасными.
Ежегодно с водными аттракционами происходит множество происшествий, которые заканчиваются летальным исходом. Такое происходит довольно часто, и на это есть несколько причин.
Во-первых, люди, которые управляют водными средствами, часто делают это в состоянии алкогольного управления. Некоторые доверяют их туристам, которые тоже находятся не в лучшем состоянии. Это касается гидроциклов и катамаранов. Дело в том, что этот вид развлечений практически не регулируется.
Во-вторых, у предпринимателей, которые занимаются таким бизнесом, чаще всего отсутствует разрешение на продажу водных развлечений. Из этого выходят все проблемы: водители не проходят медкомиссию, у них нет прав на управление транспортным средством, оно не проверяется и за ним нет должного ухода. Именно поэтому нет никаких гарантий того, что катание на водном аттракционе будет безопасным.
Это значит, что любой человек может реализовать свой бизнес. У него может не быть документов или опыта. А самая большая беда в том, что проверить его решат только после того, как случится трагедия.
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