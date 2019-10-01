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Самолеты будущего с панорамными окнами: насколько они опасны 

Рамблер 1 час назад
Не так давно французский инженер Флориан Барджо изобрел новую конструкцию фюзеляжа. Барджо предлагает изготавливать дверь грузового отсека из сплава титана и алюминия, что позволит безопасно разместить ряды иллюминаторов. По задумке инженера, передняя часть багажного отделения превратится в шикарный просторный люкс, где пассажиры смогут любоваться видами из настоящих панорамных окон, а не из маленького иллюминатора.
Каждая авиакомпания будет самостоятельно решать, как использовать полученное пространство: одни могут организовать зону отдыха, другие полноценный бар.
От задумки Барджо по-настоящему захватывает дух, но насколько безопасными будут самолеты с панорамными окнами?
По словам инженера, окна от пола до потолка лишь на первый взгляд вызывают страх. На деле же каждый комплект иллюминаторов будет изготовлен из нескольких слоев высокопрочных и прозрачных материалов. Помимо этого новые технологии, которые применят при производстве оконных проемов, помогут защитить самолет от ударов и разгерметизации, а еще облегчат общий вес судна.
Инженер разрабатывает данную концепцию с 2017 года. По его словам, уже к 2024-му авиакомпании смогут переоборудовать свой флот в соответствиями с новейшими технологиями.
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