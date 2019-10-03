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К «Интуристу» появился интерес со стороны Китая 

TourDom + ещё 1 3 часа назад
К «Интуристу» появился интерес со стороны Китая
Фото: TourDom
3 октября «Известия» сообщили о возможной скорой покупке китайским инвестиционным фондом Fosun туроператора «Интурист» — китайская компания уже сделала ряд неформальных запросов. Издание ссылается на три осведомленных источника.
В туроператоре редакции TourDom.ru подтвердили, что заинтересованность в компании действительно есть. «Интурист» интересен профильным инвесторам, — прокомментировал Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора. — Мы стабильно работаем даже на фоне неблагоприятных событий, происходящих с Thomas Cook. Ежедневно в путешествия отправляются в среднем 5 тыс. наших туристов». Толчин подчеркнул, что все решения относительно сделок с «Интуристом» в итоге будет принимать руководство Thomas Cook.
Наблюдатели отмечают, что в случае сделки поток туристов из КНР в РФ резко возрастет, ведь российский рынок въездного туризма очень перспективен для Китая, а туроператор «Интурист» — основной партнер китайских туристических компаний и один из лидеров по приему граждан КНР.
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Новости путешествий , Сергей Толчин , газета "Известия"
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