Самый опасный пляж Черного моря

Этот опасный и очень красивый пляж расположен на побережье Черного моря. Многие путают его с французским городом Этрета, но на самом деле он расположен в Геленджике.

Недалеко от российского курорта расположен дикий пляж Сосновка. Побывать на нем можно, только добравшись до кемпинга в товариществе "Сосновая щель". Дорога до него занимает очень много времени, и может быть совсем сложной в ветреную погоду, поэтому даже самые бесстрашные туристы посещают его в солнечный день.

На самом деле, видами Сосновки можно любоваться со смотровой площадки. Многим достаточно и этого, но есть и любители покорять все неизведанное и опасное. Дело в том, что этот пляж не оборудован лежаками, зонтами, не охраняется и спасателей на нем нет. В народе такие места называют "дикими". В остальном внешне он не отличается от других пляжей, за исключением увесистых скал над ним.

@irina_fil_

Опасность заключается в том, что вблизи этого места практически нет людей и водного транспорта, поэтому сюда спокойно приплывают хищные рыбы в поисках добычи. Здесь могут прятаться и ядовитые виды, которые становятся опасными при одном контакте.

Однако Сосновку считают опасной не только из-за воды. Дело в том, что довольно большие скалы расположены очень высоко. И поэтому даже самый маленький скол летит с высоты с большой скоростью. Если вы захотите искупаться там, лучше сразу покинуть пляж после выхода из воды.

В последнее время его облюбовали туристы, но купальщиков среди них все равно мало. Практически никто не рискует полноценно отдыхать на этом пляже.