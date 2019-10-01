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В России вступил в силу закон о запрете гостиниц и хостелов в жилых домах 

Рамблер 1 час назад
В РФ запретили размещать хостелы в жилых домах
Фото: depositphotos.com
В России теперь нельзя размещать хостелы и гостиницы в жилых домах. Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября 2019 года.
Так, гостиницы и хостелы можно открывать только в помещениях, относящихся к нежилому фонду. При этом, по закону, в помещении должны быть установлены сейфы и сигнализация, а также должны быть предусмотрены противопожарная безопасность и звукоизоляция в номерах.
Кроме того, в хостеле или гостинице должны быть средства для санитарной очистки и уборки комнат.
Такое решение, по данным сервиса «Avito Недвижимость», на 50% уменьшило спрос на покупку хостелов в жилых домах. При этом, согласно опросам, жителям многоквартирных домов такой закон пришелся по нраву, так как гостиницы на первых этажах приносили им неудобства.
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