В РФ запретили размещать хостелы в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете гостиниц и хостелов в жилых домах

В России теперь нельзя размещать хостелы и гостиницы в жилых домах. Соответствующий закон вступил в силу с 1 октября 2019 года.

Так, гостиницы и хостелы можно открывать только в помещениях, относящихся к нежилому фонду. При этом, по закону, в помещении должны быть установлены сейфы и сигнализация, а также должны быть предусмотрены противопожарная безопасность и звукоизоляция в номерах.

Кроме того, в хостеле или гостинице должны быть средства для санитарной очистки и уборки комнат.

Такое решение, по данным сервиса «Avito Недвижимость», на 50% уменьшило спрос на покупку хостелов в жилых домах. При этом, согласно опросам, жителям многоквартирных домов такой закон пришелся по нраву, так как гостиницы на первых этажах приносили им неудобства.