Российским курортам может не хватить снега

На горнолыжных курортах России может возникнуть нехватка снега

В работе горнолыжных курортов России могут возникнуть проблемы. Так, российским зимним курортам может не хватить снега, а сезон и вовсе придется сократить. К 2050 году толщина снега в этих местах может уменьшиться на 35%.

Об этом рассказал СМИ Станислав Кутузов, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК).

"Предварительные оценки для курортов Красной поляны показывают, что максимальная толщина естественного снежного покрова к 2041–2050 годам может уменьшиться на 29–35%, а число дней со снежным покровом сократится на 35–40%", — объяснил ученый.

Эксперт считает, что следует учитывать изменения климатической ситуации при планировании туризма на горных курортах.