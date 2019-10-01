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Любопытный медведь загнал туристов на скалу 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Любопытный медведь загнал туристов на скалу
Фото: Lenta.ru
В российском заповеднике «Столбы» на территории Красноярского края три туриста убежали от медведя на скалу. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда-Красноярск».
Согласно данным краевого государственного казенного учреждения «Спасатель», инцидент произошел в понедельник, 30 сентября. Три человека возвращались из района «Центральные Столбы», когда заметили, что за ними следит медведь. Туристы так испугались, что залезли на ближайшую скалу под названием «Чертов палец» и вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.
На место оперативно прибыли егеря и спасатели. Они отпугнули медведя с помощью сигнальных ракет, после чего помогли туристам спуститься и проводили их до выхода из заповедника.
Спасатели предположили, что животное было молодым и неопытным и наблюдало за людьми из любопытства, а не из-за того, что хотело на них напасть.
Государственный заповедник «Столбы» расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Его главной достопримечательностью считаются скалы. На территории заповедника живут птицы, занесенные в Красную книгу России — беркут, балабан и сапсан и другие.
Ранее сообщалось, что в Шотландии стая агрессивных длинномордых тюленей загнала рыболова на отвесную скалу. Мужчина гулял по пляжу, наткнулся на лежбище животных и разозлил их своим появлением.
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