Любопытный медведь загнал туристов на скалу

В российском заповеднике «Столбы» на территории Красноярского края три туриста убежали от медведя на скалу. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда-Красноярск».

Согласно данным краевого государственного казенного учреждения «Спасатель», инцидент произошел в понедельник, 30 сентября. Три человека возвращались из района «Центральные Столбы», когда заметили, что за ними следит медведь. Туристы так испугались, что залезли на ближайшую скалу под названием «Чертов палец» и вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.

На место оперативно прибыли егеря и спасатели. Они отпугнули медведя с помощью сигнальных ракет, после чего помогли туристам спуститься и проводили их до выхода из заповедника.

Спасатели предположили, что животное было молодым и неопытным и наблюдало за людьми из любопытства, а не из-за того, что хотело на них напасть.

Государственный заповедник «Столбы» расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Его главной достопримечательностью считаются скалы. На территории заповедника живут птицы, занесенные в Красную книгу России — беркут, балабан и сапсан и другие.

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