Отдыхать в Амстердаме станет дороже

За пребывание в столице Нидерландов со следующего года туристы будут платить достаточно высокий по сравнению с другими городами Европы налог — 3 € за ночь. Об этом 30 сентября сообщил портал CNN Travel.

Эту сумму иностранцы будут платить при выезде из гостиниц Амстердама. Она будет приплюсована к уже взимаемому сбору — 7% от общего чека за проживание. Для сравнения: в Берлине он составляет 5%. Не обошел налог и любителей арендовать квартиры, в том числе через сайт Airbnb — здесь сбор вырос до 10%. Собранные средства власти города намерены пустить на реставрацию объектов культуры, очистку городских парков и речных каналов.

Ряд экспертов не исключает, что экономные туристы могут пренебречь ночевкой в столице, отправившись в более лояльные города Нидерландов. Такой категории путешественников также стоит взять на вооружение кемпинги Амстердама, где за ночное пребывание нужно заплатить лишь 1 €, в то время как за неделю в столичной гостинице семья из трех человек заплатит лишние 4 500 руб.

Однако большинство наблюдателей уверено — те российские туристы, кто хочет приехать в Амстердам, не откажут себе в этом из-за дополнительных 3 € в сутки. «Первое месте среди европейских городов с самым высоким туристическим налогом занимает Рим — 7 € за ночь туристы платят при выезде из ряда гостиниц. Но россиян это не отпугивает», — аргументируют они.