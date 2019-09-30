Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдыхать в Амстердаме станет дороже 

TourDom 32 минуты назад
Отдыхать в Амстердаме станет дороже
Фото: TourDom
За пребывание в столице Нидерландов со следующего года туристы будут платить достаточно высокий по сравнению с другими городами Европы налог — 3 € за ночь. Об этом 30 сентября сообщил портал CNN Travel.
Эту сумму иностранцы будут платить при выезде из гостиниц Амстердама. Она будет приплюсована к уже взимаемому сбору — 7% от общего чека за проживание. Для сравнения: в Берлине он составляет 5%. Не обошел налог и любителей арендовать квартиры, в том числе через сайт Airbnb — здесь сбор вырос до 10%. Собранные средства власти города намерены пустить на реставрацию объектов культуры, очистку городских парков и речных каналов.
Ряд экспертов не исключает, что экономные туристы могут пренебречь ночевкой в столице, отправившись в более лояльные города Нидерландов. Такой категории путешественников также стоит взять на вооружение кемпинги Амстердама, где за ночное пребывание нужно заплатить лишь 1 €, в то время как за неделю в столичной гостинице семья из трех человек заплатит лишние 4 500 руб.
Однако большинство наблюдателей уверено — те российские туристы, кто хочет приехать в Амстердам, не откажут себе в этом из-за дополнительных 3 € в сутки. «Первое месте среди европейских городов с самым высоким туристическим налогом занимает Рим — 7 € за ночь туристы платят при выезде из ряда гостиниц. Но россиян это не отпугивает», — аргументируют они.
Спасение женщины из туалета самолета попало на видео
TourDom: последние новости
Что происходит в популярных отелях Паттайи Что происходит в популярных отелях Паттайи Ростуризм исключил из реестра полсотни туроператоров Ростуризм исключил из реестра полсотни туроператоров Еще на одного иностранного лоукостера в России станет больше Еще на одного иностранного лоукостера в России станет больше
Комментарии
Новости путешествий , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что происходит в популярных отелях Паттайи
Что происходит в популярных отелях Паттайи
Чего стоит опасаться на вокзалах
Чего стоит опасаться на вокзалах3
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Где принято давать чаевые и сколько
Где принято давать чаевые и сколько4
Россияне опозорились в турецком отеле
Россияне опозорились в турецком отеле379
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение