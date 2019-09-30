Чего стоит опасаться на вокзалах

Несмотря на то, что сейчас почти все вокзалы оснащены камерами наблюдения, чемоданы и другие вещи пассажиров по-прежнему продолжают пропадать. И это не единственная неприятность, которая может поджидать путешественника на вокзале.

Зал ожидания

Даже если до отправления поезда еще больше часа, спать перед поездкой в зале ожидания — не лучшая идея. Скорее всего, проснувшись, вы не обнаружите вещей рядом с собой. Просить присмотреть за багажом незнакомых людей так же не стоит. Как правило, мошенники ничем не отличаются от других пассажиров, а еще легко втираются в доверие. Если вам предстоит долгое ожидание, лучше сдайте багаж в камеру хранения. Если поезд придет скоро, но вздремнуть хочется, не выпускайте сумки из рук.

Толпа людей

Приехав на вокзал, спрячьте все ценные предметы вроде паспорта, кошелька и ключей во внутренний карман куртки или в другое место, до которого вор не сможет добраться. В суматохе очень легко потерять бдительность, а эта потеря может стоить очень дорого.

Денежная помощь

Наверняка вы не раз встречали на вокзалах попрошаек, которых якобы обокрали, которые остались без билетов домой, паспортов и возможности вернуться домой. Обычно они рассказывают жалостливые истории, после которых прохожие непременно отдают им последнюю мелочь. Однако единственное, что стоит делать при контакте с такими "обездоленными" — отправлять их в ближайшее отделение полиции.